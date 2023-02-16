Antakya'da para çekmek için ATM'ye gidenler şok oldu: Gerçek ortaya çıktı

10 farklı ilimizi etkileyen ve büyük yıkıma yol açan depremler sonrasında afet bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bölgeden birçok 'yağma' iddiası geliyor. Asker ve polisin yağma olaylarını engellemek için canla başla çalıştığı deprem bölgelerinde depremi fırsat bilenler engellenmeye çalışılıyor.

ATM'lerin içi boş çıktı

Son olarak ortaya çıkan videoda, Antakya'daki depremzede vatandaşların para çekmek için ATM'lere gittiği görülüyor. Fakat ATM'lerin kasalarının alındığı ve içi boş olduğunu gören vatandaşlar şaşkın bir şekilde geri dönüyor.

Bir vatandaş o anları kayda alarak “ATM’leri bile yağmalamışlar arkadaşlar” dedi.

Valilikten açıklama geldi

Hatay Valiliği ortaya çıkan görüntülerle ilgili bir açıklama yayınlayarak, yağma iddialarını yalanladı.

Yapılan açıklama şöyle: Sosyal medyada “Antakya'da banka ATM’leri yağmalandı” şeklinde haberler yer almaktadır. ATM’lerin bir kısmı depremde hasar görmüştür. Bir kısmı ise Banka görevlileri tarafından açılarak içi boşaltılmıştır. ATM’lerin yağmalandığına ilişkin her hangi bir müracaat yoktur. Haber gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur."







