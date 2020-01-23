Hayat Türkiyede bir ilk Antalyada kahve ağacı yetiştirilecek
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Antalya haberleri: Antalya'da kahve ağacı yetiştirilecek!

Türkiye'de bir ilk: Antalya'da kahve ağacı yetiştirilecek

Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kahve ağacı yetiştirilecek. Daha önce kahve ağacı yetiştirilmeye çalışıldığını ancak başarı sağlanamadığını belirten Vali Münir Karaloğlu, "Şimdi ise iklim değişikliğindeki faktörleri de dikkate alarak artık Gazipaşa'da, Alanya'da, Manavgat'ta açık alanlarda ve seralarda bunu yetiştirebileceğimiz bir noktaya geldik." dedi.

Haber Merkezi DHA AA
Kahve tohumu.
Kahve tohumu.

Antalya Valiliği himayesinde yürütülecek proje kapsamında kentte kahve ağacı yetiştirilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Antalya Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Uzmanından tavsiye: Kahveyi kalın fincanda için
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Vali Münir Karaloğlu, Valilik binasındaki imza töreninde, kentte son dönemde tropik meyvelerle ilgili etkinlikler yapıldığını, şimdi de yine tropik bir meyve olan kahve çekirdeği için çalışmalara başlanacağını söyledi.

Kahve ağacı.

İklim değişikliğindeki faktörler ele alınarak yetiştirilecek

Daha önce kahve ağacı yetiştirilmeye çalışıldığını ancak başarı sağlanamadığını belirten Karaloğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

"1950'li yıllarda iklim ve sera teknolojilerinin çok iyi olmamasından dolayı kahve yetiştirilememiştir. Şimdi ise iklim değişikliğindeki faktörleri de dikkate alarak artık Gazipaşa'da, Alanya'da, Manavgat'ta açık alanlarda ve seralarda bunu yetiştirebileceğimiz bir noktaya geldik."
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