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Hayat Dedektörle altın arıyor Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor
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Antalya haberleri: Dedektörle altın arıyor: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor

Dedektörle altın arıyor: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgıçlık yapan Bahri Maviçiçek (52), boş zamanlarında dedektörle sahillerde altın ve para arıyor. Maviçiçek, denizin her zaman kendisine ekmeğini verdiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Alanya sahillerinde dedektörle dolaşan adam, bugüne kadar birçok ziynet eşyası bulduğunu söyledi.
Alanya sahillerinde dedektörle dolaşan adam, bugüne kadar birçok ziynet eşyası bulduğunu söyledi.

Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş sahilinde yaz sezonunun bitmesiyle birlikte plajlar define avcılarına kaldı. Denize giren veya sahile gelen yerli yabancı birçok turistin düşürdüğü değerli eşya ve madeni paraları bulan define avcılarının bazıları bunlarla geçimini de sağlıyor.

'DENİZ BANA HER ZAMAN EKMEĞİMİ VERİYOR'

Alanya'da dalgıçlık yapan Bahri Maviçiçek, boş zamanlarında dedektörle sahillerde altın ve para aradığını aktardı. Maviçiçek, bu işi yapan kişinin denizi çok iyi tanıması gerektiğini kaydetti. Maviçiçek, artık eskisi kadar bu işi yapmadığını, ara ara define aramaya çıktığını, bu işi daha çok gençlere bıraktığını belirterek, “Bu iş bir tecrübe. Denizi bilmen lazım. Suyu tanıman lazım. Ben yüzüyorum, denizle beraber hayatımı yaşıyorum. Dalgıcım. Denizde bazen bir şeyler bulurum, bazen bulmam. Ama deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor" dedi.

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'DENİZİN DİBİNE DALARSAN HER ŞEYİ BULURSUN'

Dalgıç olmasından dolayı denizin içinde neler olduğunu her zaman bildiğini aktaran Maviçiçek, define avcılığına da tecrübelerine dayanarak karar verdiğini söyledi.

Denizin dibine dalarsan her şeyi bulursun. Her tarafı tanıman, bilmen lazım.

Bugüne kadar birçok değerli eşya bulduğunu aktaran Maviçiçek, ''Sikkeler buldum. Elması da altını da tanımıyordum. Allah-ü Teala verdi ben de elimden geldiğince insanlara verdim. Para, saat, telefon buldum. Sahibi çıkarsa verdim, sahip çıkan olmazsa ben aldım" dedi.

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Yakmak için aldığı odunların kabuğunu soydu aynı boy kesti inci gibi dizdi: Ben ölmeden kimse yakamaz
FOTOĞRAF 8
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Artvin'in Merkeze bağlı Adagül Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Çil, devletin her yıl orman köylüsüne yakacak ihtiyacı olarak verdiği odunları kışa hazırlamak için kolları sıvadı.
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Mahallede titizliği ve simetri hassasiyetiyle tanınan Çil, odunların hepsini motorlu hızarla aynı boyda kesip, kabuklarını soydu.
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Motorlu testerenin düzgün kesemediği bazı odunları ise el testeresi yardımıyla düzelten Çil, evinin altına adeta bir inci gibi dizdi.
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2 ay uğraştığı odunların görüntüsünü çok beğenen Çil, yakmaktan vazgeçti, eşi ve çocuklarını da tembihledi.
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Her şeyin düzgün ve simetrik olmasını istediğini anlatan Hüseyin Çil, “Ben ölene kadar bu odunlar duracak, o nedenle çürümesin diye kabuklarını soydum. Tüm odunların şeklini ve boyutunu aynı ölçüde yaptım. Önce motorlu testereyle kestim sonra da el testeresiyle düzelttim. 2 ay içinde odunları bu hale getirdim. Koronavirüs nedeniyle bir yere gidemedik o nedenle bu odunlarla uğraştım. ‘Ben ölene kadar bu odunları kimse kesmeyecek’ diye vasiyette bulundum. Odunları bu şekilde görünce ömrüm uzuyor, mutlu oluyorum” ifadelerini kullandı.
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Sabah ezanında kalktığını ifade eden Çil, “Benim hiç boş zamanım yok, sürekli bir meşgalem vardır. Bahçemdeki her şey de simetriktir, her şeyin düzenli olmasını isterim. Evdeki eşyaların hepsinin de düzgün olmasını isterim. Çocukluğumdan beri böyleyim. Eskiden dolmuş şoförüydüm, arabanın içi tertemizdi ve parfüm kokardı. Tüm müşteriler inince hemen dolmuşu temizlerdim. Eşim bu durumdan bazen şikayetçi oluyor. Ben eve girince her şeyin yerinde olmasını istiyorum, yastık yamuk olmayacak. Bu nedenle eşim bazen sıkıntı yaşıyor. Kendi çocuklarımın işini bile beğenmiyorum, ben mezarda nasıl duracağım, onu merak ediyorum. Bu durum benim elimde değil ama keyif alıyorum” diye konuştu.
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Yakmak için aldığı odunların kabuğunu soydu aynı boy kesti inci gibi dizdi: Ben ölmeden kimse yakamaz
Artvin'de yaşayan ve titizliğiyle tanınan Hüseyin Çil (60), kış için aldığı odunları aynı boy kesip, kabuklarını soydu, inci gibi dizdi. 2 ay çaba harcayan Çil, ortaya çıkan görüntüyü beğenince odunları yakmaktan vazgeçti. Odunlara bakınca mutlu olduğunu ve ömrünün uzadığını anlatan Çil, “Ben ölmeden bu odunları kimse yakmayacak” dedi.


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