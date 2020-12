Antalya haberleri: Dedektörle altın arıyor: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor Dedektörle altın arıyor: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgıçlık yapan Bahri Maviçiçek (52), boş zamanlarında dedektörle sahillerde altın ve para arıyor. Maviçiçek, denizin her zaman kendisine ekmeğini verdiğini söyledi.

Haber Merkezi 05 Aralık 2020, 10:12 Son Güncelleme: 05 Aralık 2020, 10:15 DHA