Hayat Antalyada Rus uyruklu entomologa 133 böcek tür ve türevlerini yasa dışı topladığı için 80 bin lira ceza kesildi
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Antalya'da Rus uyruklu entomologa 133 böcek tür ve türevlerini yasa dışı topladığı için 80 bin lira ceza kesildi

Antalya’da Termessos Milli Parkı içerisinde 133 adet böcek tür ve türevlerini yasa dışı olarak toplayan VE St. Peterburg’da bir üniversitede entomolog olarak görev yapan Rus uyruklu şüpheli yakalandı. Şüpheliye 80 bin 465,00 TL idari para cezası uygulanırken böcek tür ve türevlerine el konuldu.

Haber Merkezi İHA
Antalyada Rus uyruklu entomologa 133 böcek tür ve türevlerini yasa dışı topladığı için 80 bin lira ceza kesildi
El konulan böcekler sergilenmek üzere Termessos İnteraktif Ziyaretçi Tanıtım Merkezine götürüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekipleri ve Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri işbirliğinde dün Termessos Milli Parkı içerisinde 133 adet böcek tür ve türevlerini yasa dışı olarak toplayan, Rus uyruklu St. Peterburg’da bir üniversitede entomolog olarak görev yapan şahıs tespit edildi.

80 BİN LİRA CEZA

Yasa dışı böcek tür ve türevlerini toplayan kişi hakkında Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliği tarafından 5491 Sayılı Kanunla değişik 2872 Sayılı Çevre Kanunun 9. Mad.(a) bendini ihlal etmekten 80.465,00 TL İdari Para Cezası düzenlendi.. Ele geçen 133 adet böcek tür ve türevlerine el konulup sergilenmek üzere Termessos İnteraktif Ziyaretçi Tanıtım Merkezine götürüldü.

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