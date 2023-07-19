Antalyalılara çok önemli uyarı: 20 gün mangal yakmayın restoranda yiyin

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde seyrettiği Antalya'da, orman yangını riski sürüyor. Hatay, Muğla, Çanakkale, Adana ve Mersin'de süren yangınlar nedeniyle Antalya'da da riske karşı Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hazır bekletiliyor. 28 Temmuz 2021'de Manavgat'ta çıkan ve 'Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen yangının benzerinin yaşanmaması için kent genelinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. İnsansız hava araçları havadan, duman gözcüleri ise kulelerden 24 saat gözlem yapılıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, havanın sıcak, nemin de düşük olduğu günlerde esen rüzgarın fön etkisi yaptığını söyledi. Bu durumun yangın için tüm ortamın hazır olduğu anlamına geldiğini belirten Dikici, "Şimdi her şey yanmaya hazır durumda. 2021 yılında yaşadığımız Manavgat orman yangını faciasına yakın hava halleri var. Her türlü önlemi alıyoruz" dedi. Vatandaşı bilgilendirmek için sürekli çalıştıklarını ve devriye görevleri yaptıklarını belirten Dikici, yangına karşı aldıkları önlemleri de anlattı. Yangın söndürme işçilerinin hazır beklediğini belirten Dikici, "1300 işçimiz 24 saat sadece yangın için bekliyor. Onlar yangın savaşçılarımız. 45 kulemiz var. 36'sında kamera var. Antalya'nın en ücra noktasına 15 dakikada ulaşacak ekiplerimiz var. 9 söndürme helikopteri, 2 kiralık, 4 de Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi envanterinde yer alan 6 uçağımız var. Havada 24 saat gözetleyen insansız hava aracımız var" diye konuştu.