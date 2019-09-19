Hayat Antik dönem gemicilik simgesi Abora-IV Türkiyeye kazandırıldı
KÜLTÜR SANAT

Antik dönem gemicilik simgesi 'Abora-IV' Türkiye'ye kazandırıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın girişimleriyle, antik dönemin gemicilik teknikleriyle inşa edilen 'Abora-IV' Türkiye'ye kazandırıldı. 'Abora-IV'
Antalya'da Patara Antik Limanı'nda kalıcı olarak sergilenecek.

Haber Merkezi AA
Abora-IV
Abora-IV

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın girişimleriyle, Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından tasarlanan ve antik dönemin gemicilik teknikleriyle inşa edilen "Abora-IV" gemisi Türkiye'ye kazandırıldı.

Görlitz'in 1993'te Nübye Çölü'ndeki kazılarda rastladığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan ve kamıştan yapılan antik gemi replikası "Abora-IV", Kaymakcı'nın girişimleriyle AB İletişim Stratejisi kapsamında Antalya'da Patara Antik Limanı'nda kalıcı olarak sergilenecek.

Almanya'nın Chemnitz kentindeki

Kaş Limanı'nda bu akşam törenle karşılanacak

Asırlar önce Mısır'dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz'i geçerek Tuna Nehri'ne kadar uzanan bir ticaret hattını kullandıklarını ve dönemin teknik gelişmişlik seviyesinin bunun için yeterli olduğunu kanıtlamayı hedefleyen yolculuğunda "Abora-IV" gemisi, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan yola çıkıp İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

Deneysel arkeoloji projesi olan Abora-IV, güzergahı kapsamında uğrayacağı Kaş Limanı'nda bu akşam törenle karşılanacak.

Patara Antik Limanı'nda sergilenecek

Bolivya'dan getirilen özel kamışlarla Bulgaristan'ın Varna kentinde imal edilen ve antik dönem denizcilik yöntemleriyle yol alabilecek şekilde tasarlanan 14 metre uzunluğundaki Abora-IV, 1 Ağustos'ta düzenlenen törenle denize indirildi.

Abora-IV, 20 Ağustos'ta İstanbul Boğazı girişinde Kıyı Emniyet Amirliği botlarınca karşılandı ve önce Rumeli Feneri'ne sonra da Kalamış Yat Limanı'na çekildi.

Daha sonra Türk makamlarınca sağlanan kılavuz gemilerin refakatinde Çanakkale Boğazı'nı geçen geminin kaptanı Görlitz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü ziyaret ederek bilimsel bir toplantıya konuk oldu ve Türk makamlarından gördüğü yakın ilgiyi övgüyle dile getirdi.

REKLAM

Görlitz, Abora-IV gemisinin, 15-20 Eylül'de tamamlanması öngörülen Akdeniz turunun ardından antik çağlarda Mısırlıların uğrak yeri olan Antik Patara Limanı'nda sergilenmesi koşuluyla, Türk makamlarına hediye etmeyi arzu ettiğini belirtti ve Abora-IV projesinin tüm evrelerini kapsayan metinler, fotoğraflar ve videolar eşliğinde bir sergi açılmasını da önerdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz konusu öneriyi kabul etti

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı da Avrupa Birliği İletişim Stratejisi çerçevesinde, seyahat sırasındaki paylaşımları, kitap ve belgesel film türü yayınları ile seyahatten sonra düzenlenecek sergi, sempozyum, konferans gibi etkinlikler aracılığıyla uluslararası kamuoyuna geniş şekilde yansıması beklenen bu yolculuğu destekliyor.

Abora-IV adlı geminin Patara Antik Limanı'nda kalıcı olarak sergilenerek, Türkiye'nin tanıtımına ve AB İletişim Stratejisi kapsamındaki çalışmalara katkıda bulunması öngörülüyor.

150 yıllık hayal projede sona gelindi
EKONOMİ
150 yıllık hayal projede sona gelindi
4 bin kaçak tespit edildi

4 bin kaçak tespit edildi

​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel bir ekip kurdu.
Metrobüstekiyer kavgasında kan aktı

Metrobüsteki
yer kavgasında kan aktı

Polis metrobüse binerek kaçan 2 şüpheliyi arıyor.
Netanyahununtelefonlarına çıkmıyor

Netanyahu'nun
telefonlarına çıkmıyor

​Amerika bu krizi konuşuyor.
Dolara yeni hamle

Dolara yeni hamle

Merkez Bankası gecelik faizi indirdiğini açıkladı.
Hannibal damat

Hannibal damat

Isırarak dudağını parçalamıştı: Cezası belli oldu...
Yarına dikkat!

Yarına dikkat!

​Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a uyarı yapıldı.

Kılavuz tren<br>raydan çıktı

Kılavuz tren
raydan çıktı

Bilecik'teki kazada 2 makinist hayatını kaybetti.
FIFA üstünü çizdi: <br>"Tekrar edilmez!"

FIFA üstünü çizdi:
"Tekrar edilmez!"

​Avrupa'daki örneklerle maç tekrarı iddialarını masaya yatırdık.
Adeta<br>terör estirdiler

Adeta
terör estirdiler

İstanbul'un göbeğinde silahlı düğün konvoyu.
İzlediği tek <br>Galatasaraylı

İzlediği tek
Galatasaraylı

Belçika'daki mücadeleyi tribünden takip etti.
Belediyeleri<br>Kandil yönetiyor

Belediyeleri
Kandil yönetiyor

​İşleyişi dağdan gelen tam yetkili teröristler sağlıyor.
Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'da bombalı saldırı

Hastanenin hedef alındığı saldırıda 30 kişi öldü.
ABD’ye iki hafta süre

ABD’ye iki hafta süre

Güvenli bölge konusunda yine uyarıda bulundu.
Erdoğan paylaştı

Erdoğan paylaştı

​Vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı yad etti.
Tek telefonla gireriz

Tek telefonla gireriz

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı.
Mescidi kapattı

Mescidi kapattı

İmamoğlu ile birlikte CHP fabrika ayarlarına döndü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.