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Hayat Apartman mı mağara mı? Tam 4 bin yıllık yapılar zamana meydan okuyor
KÜLTÜR SANAT

Apartman mı ​mağara mı? Tam 4 bin yıllık yapılar zamana meydan okuyor

Apartman mı mağara mı? Tam 4 bin yıllık yapılar zamana meydan okuyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve 4 bin yıllık olduğu düşünülen mağaralar, apartman şeklindeki görüntüsü ile dikkat çekerken, keşfedilip turizme kazandırılmak için araştırmacıları bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor.
Mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor.

Sivas kent merkezine uzaklığı 136 kilometre olan Gürün ilçesi doğal güzelliklerinin yanı sıra mağaralarıyla da dikkat çekiyor. Yaklaşık 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor. İlkel bir apartman görünümündeki mağaralar zamana meydan okurken, koruma altına alınarak turizme kazandırılmayı bekliyor. Bilimsel araştırma yapılmadığı için tam olarak hangi tarihte ve kimler tarafından oluşturuldukları bilinmeyen mağara kent, Gürün’ün bilinen 4 bin yıllık tarihinden daha da eski olabileceği düşünülüyor.

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Mağaradan oluşturulmuş bir apartman

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, tarihi mağaraların bir apartman şeklinde olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

  • “Birkaç konuşmamızda da o cümleyi kurduk. Doğru söylüyorsunuz. Bugünkü inşaat sektöründe kat kat evler çıkıyor, mağaraya da baktığınız zaman o günkü apartman diyelim, mağaradan oluşturulmuş bir apartman. Bugünün şartlarında orada nasıl yaşanır beynimiz, hafızalarımız almıyor ama zamanın insanları orada yaşamış. Nereden girdiler nereden çıktılar bilemiyoruz. Fakat kat kat apartman olmuş. Bugün okuduğumuz bilgilerle değerlendirdiğimiz zaman 3 bin, 4 bin, 5 bin yıllık deyin. Elde hakikaten bu konuda ilmini tamamlamış mühendisiydi bu ile hasbihal etmiş bilgi sahibi olan insanlar tarafından da sunulmuş şu tarihten kalma diye bir bilgi yok ama ben tarihçilerimizi Gürün’e davet ediyorum. Gelsinler bilgi dağarcıklarında ellerinde ki araç ve gereçlerle nasıl bir inceleme yapılacaksa o incelemeyi yaparak mağaraların tarihi ile ilgili veri sunarlarsa biz tüm dünyaya duyurmuş oluruz.”

Taksim Camii’nde sona yaklaşıldı: Ramazan ayında açılacak
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Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camide sona gelindi.
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Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii inşaatında çalışmalar pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor.
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2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları geçtiğimiz günlerde takılmıştı.
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61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlandı. Son hali drone ile havadan görüntülenen caminin, inşaatının dış cephe çalışmasının bittiği görüldü.
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Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek.
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Caminin açık ibadet alanındaysa 700 kişi namaz kılabilecek. Birinci bodrum katında çok amaçlı salon, abdesthane, dijital İslam kütüphanesi ve aşevi yer alıyor.
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Zemin ve birinci katta ise ibadet alanları, ziyaretçi dinlenme alanları ile vakıf merkezi yer alacak.
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Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yapının, 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak.
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Taksim Camii’nde sona yaklaşıldı: Ramazan ayında açılacak
Taksim Camii'nde şerefelerin tamamlanması ve iskelelerin kaldırılmasıyla cami ve minare tamamen ortaya çıktı. Son hali havadan görüntülenen camiinin açılışı Ramazan ayında yapılacak.
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