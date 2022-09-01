Hayat Araştırma yayımlandı Felce en yatkın kan grubu açıklandı
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Araştırma yayımlandı: Felce en yatkın kan grubu açıklandı

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, kişilerin sahip oldukları kan gruplarının felç geçirme ihtimalleri üzerinde etkisi olduğu açıklandı. Araştırmada, kan grubu A olan kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme olasılığının yüzde 16 daha fazla olduğu belirtildi. Çalışmada, B ve AB kan gruplarının felç riski üzerinde çok az etkisi olduğu veya hiç etkisinin olmadığı bildirilirken, 0 kan grubundaki kişilerin felç geçirme olasılığının yüzde 12 daha az olduğu aktarıldı.

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Araştırma yayımlandı: Felce en yatkın kan grubu açıklandı
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ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, kişilerin sahip oldukları kan gruplarının felç geçirme ihtimalleri üzerinde etkisi olduğu açıklandı.

Araştırmada, kan grubu A olan kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme olasılığının yüzde 16 daha fazla olduğu belirtildi.

Çalışmada, B ve AB kan gruplarının felç riski üzerinde çok az etkisi olduğu veya hiç etkisinin olmadığı bildirilirken, 0 kan grubundaki kişilerin felç geçirme olasılığının yüzde 12 daha az olduğu aktarıldı.

48 farklı çalışmadan alınan, felç geçiren 7 bin ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan 600 bin kişinin verileri incelenirken, kan grubu ile felç riski arasında bağlantının tespit edildiği vurgulandı.

Araştırmada, 0 kan grubu kişilerin erken felç riskinin yüzde 12 oranında daha az olduğu aktarıldı. Araştırmada, 0 kan grubu kişilerin erken felç riskinin yüzde 12 oranında daha az olduğu aktarıldı.

60 YAŞ ALTI FELÇ VAKALARININ YÜZDE ALTISI KAN GRUPLARI İLE BAĞLANTILI

Araştırmayı yürüten Maryland Üniversitesi'nde tıp profesörü Dr. Braxton Mitchell, "Analizimiz insanların genetik profillerine baktı ve kan grubu ile erken başlangıçlı felç riski arasında ilişkiler buldu" dedi.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, A tipi kanın felç riskini yüzde 16 artırdığını bulurken, 60 yaş altı tüm felçlerin yüzde altısının doğrudan tek başına kan grubuna atfedilebileceğinin altını çizdi.

Elde edilen verilerde, 0 kan grubunun erken felç riskini yüzde 12 oranında azalttığı aktarılırken, bulgularda, kan gruplarının pıhtılaşma farklılıklarından dolayı felç riski oluşturduğu belirtildi.

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