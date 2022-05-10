Hayat Areda araştırdı Vatandaşlar sokak hayvanlarını değil saldırgan köpekleri tehlikeli buluyor
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Areda araştırdı: Vatandaşlar sokak hayvanlarını değil saldırgan köpekleri tehlikeli buluyor

Areda Survey’in bin 800 kişiyle gerçekleştirdiği Sokak Hayvanları araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre vatandaşların yüzde 53,7’si sokak hayvanlarının tehlikeli olduğunu düşünmüyor. Kişilerin yüzde 24,4’ü ise köpek saldırısına uğradığını belirtirken saldırgan köpekleri tehlikeli bulduğunu ve barınaklara bırakılması gerektiğini ifade etti.

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Haber Merkezi DHA
Areda araştırdı: Vatandaşlar sokak hayvanlarını değil saldırgan köpekleri tehlikeli buluyor
Arşiv

Araştırma şirketi Areda Survey, son dönemlerde Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşanan başıboş köpek saldırılarıyla ilgili vatandaşın nabzını tuttu. Vatandaşların sokak hayvanları hakkındaki düşüncelerini ortaya koymak için yapılan araştırmaya göre; bin 800 kişiden yüzde 53,7’sinin sokak hayvanlarını tehlikeli bulmadığı tespit edildi. Araştırmaya katılanların yüzde 41,3’ü ise sokak hayvanlarını tehlikeli bulduğunu ifade etti.

KATILIMCILARIN YÜZDE 35’İ EVİNDE HAYVAN BESLİYOR


Araştırmada yöneltilen ‘Evinizde hayvan besliyor musunuz?’ sorusuna, katılımcıların yüzde 48,2’si ‘beslemiyorum’ yanıtını verirken, yüzde 35’i beslediğini, yüzde 16’sı ise daha önceden beslediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 56,3’ü, sokak hayvanlarını beslemenin mahallelinin/semt sakinlerinin sorumluluğunda olmadığını düşündüğünü belirtirken, yüzde 43,7’si ise semt sakinlerinin sorumluluğunda olduğunu söyledi.


‘Sokak hayvanları tarafından siz veya bir yakınınız herhangi bir saldırıya uğradınız mı?’ sorusuna ise yüzde 33,9’luk dilim, bir yakınının saldırıya uğradığını dile getirdi. Kendisinin saldırıya uğradığını söyleyenler ise yüzde 24,4 düzeyinde seyretti.

“SALDIRGAN KÖPEKLERE BARINAKLARDA BAKILMALI”

Araştırmaya katılanların yüzde 40,5’lik kısmının, insanlara saldıran köpeklerin barınaklara bırakılması gerektiğini düşündüğü tespit edilirken, yüzde 35,6’sı ise hayvanların rehabilite edilmesi gerektiğini savundu. Yüzde 16,4’lük dilimde ise, saldırgan hayvanların uyutulması gerektiğini söyleyenler yer aldı.

Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan genç kız son anda kurtuldu
OYNAT 00:26
Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan genç kız son anda kurtuldu
Ankara'nın Gölbaşı içerisinde sekiz başıboş köpek yoldan geçen bir genç kıza saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kızı ise yoldan otomobili ile geçen bir vatandaş korna çalarak kurtardı.


‘Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğini düşünüyor musunuz?’ sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 67,2’lik çoğunluğu kapsarken, hayır cevabını verenler ise yüzde 29,3 düzeyinde seyretti. Araştırmaya katılanların yüzde 49,5’i belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yetersiz bulduğunu söylerken, yüzde 19,9’u ise yeterli bulduğunu ifade etti.

Öte yandan, yüzde 18’lik kısım ise bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını dile getirdi. Yüzde 51’lik oranla sokak hayvanlarının doğal hallerine bırakılması gerektiğini düşünenler, toplanıp barınaklara götürülmesi gerektiğini düşünenlere baskın geldi.

  • Türkiye genelinde bin 800 kişinin katıldığı ve 18-21 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli kullanılarak gerçekleştirildi.

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