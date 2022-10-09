Areda Survey araştırdı: LGBT karşıtı gösteri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Araştırma şirketi Areda Survey, 26-29 Eylül 2022 tarihleri arasında 2 bin kişi ile gerçekleştirdiği Sosyometre Eylül raporunu yayınladı. Katılımcıların %49,3’ü Erkek, %50,7’si kadın.
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun öncülüğünde 150 STK’nın bir araya geldiği ve LGBT dayatmasının durdurulmasını talep eden ailelerin 18 Eylül’de gerçekleştirdiği ‘Büyük Aile Buluşması’ uzun süre gündemde kaldı.
Areda Survey, iki bin kişiye “Geçtiğimiz günlerde LGBT karşıtı bir gösteri yapıldı. Siz bu gösteri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.
Ankete katılanların %71,9’u ‘Doğru buluyorum’, %28,1’i ‘Yanlış buluyorum’ cevabını verdi.
Ne olmuştu?
İstanbul Fatih’te 18 Eylül'de anne babalar çocuklarının geleceğinden endişe ederek, LGBT dayatmasına ve propagandasına karşı yürüdü. Gencinden yaşlısına binlerce insanın Saraçhane Meydanı'na sığmadığı 'sessiz yürüyüş' Beyazıt Meydanı'nda sonlandı.
Yürüyüş öncesi ünlüler, aileleri töhmet altında bırakarak 'Nefret Suçu/Nefret Yürüyüşü' yapmakla suçladı.