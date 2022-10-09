Hayat Areda Survey araştırdı LGBT karşıtı gösteri hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Areda Survey araştırdı: LGBT karşıtı gösteri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Areda Survey, Sosyometre araştırması ile 18 Eylül’de LGBT dayatmasına karşı düzenlenen ‘Büyük Aile Buluşması’nın toplum nezdindeki karşılığını mercek altına aldı. İki bin kişiye “Geçtiğimiz günlerde LGBT karşıtı bir gösteri yapıldı. Siz bu gösteri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların %71,9’u ‘Doğru buluyorum’, %28,1’i ‘Yanlış buluyorum’ cevabını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Areda Survey araştırdı: LGBT karşıtı gösteri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Büyük Aile Buluşması - 18 Eylül

Araştırma şirketi Areda Survey, 26-29 Eylül 2022 tarihleri arasında 2 bin kişi ile gerçekleştirdiği Sosyometre Eylül raporunu yayınladı. Katılımcıların %49,3’ü Erkek, %50,7’si kadın.

Areda Survey - Sosyometre
Areda Survey - Sosyometre

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun öncülüğünde 150 STK’nın bir araya geldiği ve LGBT dayatmasının durdurulmasını talep eden ailelerin 18 Eylül’de gerçekleştirdiği ‘Büyük Aile Buluşması’ uzun süre gündemde kaldı.

Areda Survey, iki bin kişiye “Geçtiğimiz günlerde LGBT karşıtı bir gösteri yapıldı. Siz bu gösteri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Areda Survey - Sosyometre
Areda Survey - Sosyometre

Ankete katılanların %71,9’u ‘Doğru buluyorum’, %28,1’i ‘Yanlış buluyorum’ cevabını verdi.

Areda Survey - Sosyometre
Areda Survey - Sosyometre

Ne olmuştu?

İstanbul Fatih’te 18 Eylül'de anne babalar çocuklarının geleceğinden endişe ederek, LGBT dayatmasına ve propagandasına karşı yürüdü. Gencinden yaşlısına binlerce insanın Saraçhane Meydanı'na sığmadığı 'sessiz yürüyüş' Beyazıt Meydanı'nda sonlandı.

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