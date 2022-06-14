Hayat Areda Survey araştırdı Türkiyenin yüzde 53ü Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak dedi
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Areda Survey araştırdı: Türkiye'nin yüzde 53'ü 'Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak' dedi

Areda Piar'ın gerçekleştiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 53,3’ü, Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını düşünüyor. Bu oran geçtiğimiz Mart ayında yüzde 72, Nisan ayında ise yüzde 58,6 düzeyindeydi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Areda Survey araştırdı: Türkiyenin yüzde 53ü Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak dedi
Millet İttifakı

Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı tartışmalara konu olurken Areda Survey, Türk halkının konuya ilişkin görüşlerini gözler önüne serdi.

Areda Piar, 25 – 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında iki bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara "Sizce Millet İttifakı ortak aday çıkarabilecek mi?" sorusunu yöneltti.

Araştırma sonuçlarına göre, Millet İttifakı’nın ortak bir adayda anlaşarak seçime gireceği düşüncesini savunanların oranı yüzde 53,3 iken, yüzde 46,7 Millet İttifakı’nın ortak aday çıkaramayacağını ifade etti. Mart ayında Millet İttifakı’nın ortak bir aday çıkarabileceğine olan inanç yüzde 72 iken, Nisan ayında bu oran yüzde 58,6 idi.

​AREDA Survey'den son seçim anketi: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte sonuçlar
FOTOĞRAF 19
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2023 seçimine geri sayım başladı.
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İktidarın seçimlerin zamanında yapılacağı yönündeki açıklamaları ve mühalefetin erken seçim çağrıları arasında son güncel anket çalışması, araştırma şirketi Areda Survey'den geldi.
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Areda Survey, 25-30 Mayıs tarihleri arasında 2 bin kişinin katıldığı bir anket çalışması yaparak, \"Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?\" diye sordu.
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Peki hangi parti ne kadar oy aldı? İşte seçim anketi çalışmasının sonuçları şöyle:
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AK Parti: 36,6
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CHP: 24,0
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İyi Parti: 12,8
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HDP: 10,2
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MHP: 10,1
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Zafer Partisi: 2,3
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DEVA: 1,0
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Memleket Partisi: 0,8
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Yeniden Refah Partisi: 0,8
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Saadet Partisi: 0,6
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Vatan Partisi: 0,3
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Gelecek Partisi: 0,2
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Demokrat Parti: 0,2
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Büyük Birlik Partisi: 0,1
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Diğer: 0,1
​AREDA Survey'den son seçim anketi: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte sonuçlar
Areda Survey, 2023 seçimleri öncesi halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Yapılan son anket ile siyasi partilerin son oy durumlarına ışık tuttu. Peki hangi parti ne kadar oy oranı aldı? İşte merak edilen seçim anketi sonucu ve partilerin oy oranları...


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