Areda Survey araştırdı: Türkiye'nin yüzde 53'ü 'Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak' dedi

Peki hangi parti ne kadar oy aldı? İşte seçim anketi çalışmasının sonuçları şöyle:

Areda Survey, 25-30 Mayıs tarihleri arasında 2 bin kişinin katıldığı bir anket çalışması yaparak, \"Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?\" diye sordu.

​AREDA Survey'den son seçim anketi: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte sonuçlar

Areda Survey, 2023 seçimleri öncesi halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Yapılan son anket ile siyasi partilerin son oy durumlarına ışık tuttu. Peki hangi parti ne kadar oy oranı aldı? İşte merak edilen seçim anketi sonucu ve partilerin oy oranları...

