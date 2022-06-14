Areda Survey araştırdı: Türkiye'nin yüzde 53'ü 'Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak' dedi
Areda Piar'ın gerçekleştiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 53,3’ü, Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını düşünüyor. Bu oran geçtiğimiz Mart ayında yüzde 72, Nisan ayında ise yüzde 58,6 düzeyindeydi.
Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı tartışmalara konu olurken Areda Survey, Türk halkının konuya ilişkin görüşlerini gözler önüne serdi.
Areda Piar, 25 – 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında iki bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara "Sizce Millet İttifakı ortak aday çıkarabilecek mi?" sorusunu yöneltti.
Araştırma sonuçlarına göre, Millet İttifakı’nın ortak bir adayda anlaşarak seçime gireceği düşüncesini savunanların oranı yüzde 53,3 iken, yüzde 46,7 Millet İttifakı’nın ortak aday çıkaramayacağını ifade etti. Mart ayında Millet İttifakı’nın ortak bir aday çıkarabileceğine olan inanç yüzde 72 iken, Nisan ayında bu oran yüzde 58,6 idi.