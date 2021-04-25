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Hayat Arkadaşları tavsiye edince yola düştü Urfa ciğeri yemek için 5 bin kilometre yol gitti
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Arkadaşları tavsiye edince yola düştü: Urfa ciğeri yemek için 5 bin kilometre yol gitti

Arkadaşları tavsiye edince yola düştü: Urfa ciğeri yemek için 5 bin kilometre yol gitti

Arkadaşlarının ciğer kebabı tavsiyesi üzerine yaklaşık 5 bin kilometre yol kat ederek Türkiye’ye gelen İngiliz turist, Şanlıurfa’da yediği ciğer kebabı ve biberin acısına dayanamadı. Ağzı yanan İngiliz turiste su yerine nar ekşisi içirildi.

Haber Merkezi İHA
Arkadaşları tavsiye edince yola düştü: Urfa ciğeri yemek için 5 bin kilometre yol gitti
İngiliz turist Benjamin Sorates

Yaklaşık 5 bin kilometre yol katederek İngiltere’den Şanlıurfa’ya özellikle ciğer kebabı ve isot yemek için gelen turist, Şanlıurfa’nın meşhur acısına dayanamadı. Şanlıurfa’ya daha önce seyahat etmiş arkadaşlarının tavsiyesiyle kente gelen Benjamin Sorates, Balıklıgöl’ün mimari yapısına, buradaki balıklara ve Göbeklitepe’ye hayran kaldığını belirtti. Birkaç gün içinde bölge halkı tarafından sevildiğini ve vatandaşların kendisine Benjamin yerine Bünyamin dediğini belirten Sorates, bunun da kendisini sevindirdiğini ifade etti. Burada menengiç kahvesini içip beğendiğini söyleyen Sorates, Şanlıurfa’nın yemeklerinin İngiltere yemeklerinden daha zengin ve daha güzel olduğunu söyleyerek, gidince Şanlıurfa’yı, Göbeklitepe’yi daha çok araştırıp öğreneceğini belirtti.
5 bin kilometreyi ciğer için katetti

Yaklaşık 5 bin kilometre yolu ciğer kebabı ve isot yemek için kateden Benjamin Sorates, “Ben İngiltere’den geldim. İngiltere’deki arkadaşlarım bana sürekli bu bölgedeki ciğerin meşhur olduğunu söylerdi. Ben de bugün Şanlıurfa’ya ciğer yemek için geldim ve ciğer yedim. Tadı çok güzeldi ama baya acılıydı. O esnada sürekli su ve ayran içiyordum. Kesinlikle gidip tekrar ciğer yiyeceğim. Aslında şimdi de gidip ciğer yiyebilirim ne dersiniz. Ayrıca Şanlıurfa’ya Balıklıgöl için de geldim. Çok güzel bir yer. Herkes çok arkadaşça ve çok sıcakkanlı insanları var. Özellikle buradan Urfa Kalesi’nin çok güzel, muhteşem bir manzarası var” dedi.

Benjamin Sorates, Balıklı Göl'ü de ziyaret etti
Benjamin Sorates, Balıklı Göl'ü de ziyaret etti


Menengiç kahvesini ilk defa içti

Hayatında ilk defa menengiç kahvesi içtiğini söyleyen Sorates, "Bu arada menengiç kahvesini ilk defa Şanlıurfa’da içtim. Menengiç kahvesi gerçekten çok güzeldi. Menengiç kahvesinin tadı ise biraz tatlı ve yumuşak bir tadı var. Gerçekten çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Şanlıurfa’ya her yolcuğumda mutlaka içeceğim. Normalde Şanlıurfalılar ile tanıştığımda adımı sorduklarında ben Benjamin diyorum ama onlar bana Bünyamin diyorlar. Yani benim ismimi Urfalılar Bünyamin yaptı. Artık bana Bünyamin diye sesleniyorlar. İsotu ilk yediğimde ilk başta çok güzel bir tadı var ama daha sonra yedikçe çok acı bir tadı var. Normalde ben çiğköfteyi çok seviyorum. İstanbul’da çiğköfteyi yediğimde tadı biraz acı oluyor ama Şanlıurfa’da yediğimde ise çok daha acıydı. Gerçekten çok güzel bir tadı var. İstanbul’da kaldığımda Şanlıurfa’nın acı isotunu bulmak için arayışta olurdum. Gerçekten çok güzel tadı var. Ayrıca buradaki Göbeklitepe olsun, Balıklıgöl olsun çok güzel mimari yapıları var. Çok güzel, buradaki mimari yapıyı çok beğendim. İstanbul’dan, Mardin’den ve Hatay’dan çok özel ve orijinal bir yer, çok beğendim. Kesinlikle çok güzel, tarihi bir şehir" ifadelerini kullandı.

İngiliz turist, yöresel ürünlerden de deneyimlemeyi ihmal etmedi
İngiliz turist, yöresel ürünlerden de deneyimlemeyi ihmal etmedi

Edirne ve Şanlıurfa arasında ciğer tartışması: Tavada mı şişte mi?
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Yemek yazarı Vedat Milor sosyal medya hesabından Dünyanın birçok yerini gezdim, yemeklerini denedim. Bence ciğer yemekleri deyince çok özel bir mutfağa sahibiz. Hem çeşit sayısı fazla hem de lezzetli. Peki sizce farklı tekniklerle yapılan iki ciğer yemeğinden hangisi daha lezzetli oluyor? sorusuyla bir lezzet anketi başlattı.
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Ankete katılan 62 bin 627 kişiden yüzde 58'i şiş ciğeri yüzde 42'si tava ciğeri tercih etti. Ciğerin kesiminden, pişirilme tekniğine göre her iki lezzet de birbirinden farklı olsa da görüntüleriyle ağız sulandırıyor.
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Adına festivaller düzenlenen, dev tava anıtı dikilen kente büyük katkısı olan Edirne tava ciğer de yiyenlerin aklından çıkmayan tescilli Urfa ciğer kebabı da gastronomi turizminde büyük hareketlilik getiriyor. Porsiyonu 32 liradan satılan tava ciğeri, 25 liradan satılan Urfa ciğeri hem esnafın hem de kent ekonomilerine fayda sağlıyor.
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Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, tava ciğerin Edirne'ye özgü bir yöresel lezzet olduğunu ve kentte yüz yıllardır aynı teknikle pişirildiğini söyledi. Dinar, tava ciğeri ve ciğer şişin iki ayrı lezzet olduğunu ve farklı tekniklerle hazırlandığını belirterek, Ben geçen yıl bir Şanlıurfa kebapçısına gittiğimde ciğer şiş yedim Urfalı kardeşlerimizin yaptığı ciğeri yerken parmaklarımızı yiyecektik. Ama onlarınki ayrı, bizim ciğerimiz ayrı bir teknik. Onlar kuzu ciğerini şişe takıyorlar ve mangalın üzerinde pişiriyorlar. Biz dünyada ciğeri tavada pişiren tek iliz. Biz dana ciğerinden yapıyoruz. dedi.
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Dinar, tava ciğerin doğranmasından pişirilmesine ve sunuma kadar geçen her sürecin kendisine özgü olduğunu ifade etti.
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Yöresel yiyecekler arasında en hızlı pişen yemeğin tava ciğer olduğunu anlatan Dinar, tava ciğerin yapılışını şöyle tarif etti:
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Bunun bir coğrafi işareti de var. Bunun yapım şeklinin tapusu var ve buna göre yapıyoruz. Dananın karaciğerini alıp, sinirini çıkardıktan sonra ince ince doğruyoruz ve bol sudan geçiriyoruz. Diğer ciğerlerde böyle bir işlem yok. En son tavaya getiriyoruz. Tava özel, bıçak özel her şey özel burada. Dünyada yöresel yiyecekler arasında en hızlı pişen yiyeceklerden bir tanesi. Tavaya atıyoruz 50-60 saniyede hazır hale geliyorz Tabii ki Urfalı kardeşlerimiz de bu işi güzel yapıyorlar. Ben bir gün isterim ki Urfalı kardeşlerimiz bizi davet etsin ve onlara orada tava ciğer ikram edelim, başka bir gün de biz onları davet edelim onlar da bize ciğer şiş ikram etsinler. Onlara buradan kucak dolusu selam gönderiyoruz.
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Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan peygamberler şehri Şanlıurfa'da, tescilli Urfa ciğer kebabı yiyenleri kendine hayran, damaklarında ise unutulmayacak bir haz bırakıyor.
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Saat kavramı olmaksızın günün her anında tüketilen ciğer kebabı, yaşattığı lezzet coşkusuyla yoldan geçenlerin bile mola vermesini sağlıyor. Ciğer ustası Bekir Yüksekyayla, ciğer kebabının Şanlıurfa'nın simge lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.
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Tescilli Urfa ciğer kebabında erkek kuzu ciğerinin kullanıldığını anlatan Yüksekyayla, Ciğer çok hassas ve nazik bir ettir. Ciğerin püf noktası taze, günlük erkek toklu kuzu ciğeri olması lazım. Ciğeri küp şeker halinde küçük küçük doğruyoruz, bu sayede ciğerin lezzeti bir o kadar daha artıyor. Ciğer ile kuyruk yağı birleştiği zaman efsane bir lezzet oluyor. dedi.
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Yüksekyala, şişe saplanan ciğerin ateşte kalma süresinin bile lezzeti yönünden çok etkili olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: Ciğer kıvamında pişerse o ciğer güzelce tüketilir. Bizim sloganımız var 'ey oğul kendinin yemediği ciğeri başkasına yedirme' o nedenle seçtiğimiz buraya gelen herkes gönül rahatlığıyla ciğer tüketebiliyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin ciğer yemeden kentten ayrılmadığını anlatan Yüksekyayla, Şanlıurfa'ya gelen ve bu ciğeri yiyen ve lezzetini alan misafirler damağında bir iz kalıyor, bunu Avrupa'da sosyal medyada ve gittikleri yerde bu lezzeti anlatıyorlar, öve öve bitiremiyorlar. Gelip bu ciğeri yemek lazım.
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Edirne'nin Şanlıurfa'nın kardeş şehri olduğunu belirten Yüksekyayla, Her yörenin, şehrin kendine göre lezzeti vardır. Edirne'nin ciğer tavadadır, tavada olunca farklı, ocakta olunca farklı bir lezzet oluyor. Şanlıurfa ciğerin ana merkezidir, Edirne'de bizim kardeş şehrimizdir. Edirne'deki ustalarımıza selam olsun, biz onları ciğer için Urfa'ya davet ediyoruz. Gelip burada bizim mangal başında kendi soğanını alıp doğrasınlar şişte sıcak sıcak ciğerimizi yesinler lezzetini görsünler. dedi.
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Ciğerin Şanlıurfa için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Yüksekyayla, kendisinin de ciğer için bir beste yaptığını sözlerine ekledi.
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Edirne ve Şanlıurfa arasında ciğer tartışması: Tavada mı şişte mi?
Sosyal medya üzerinden yapılan ankete katılan binlerce kişiden bir kısmı "tava ciğeri" bir kısmı ise "şiş ciğeri" tercih etti. Pişirme ve sunumları farklı olsa da Edirne ve Şanlıurfa'nın ciğer ustaları her iki lezzetin de damak çatlattığını belirtti. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Ben geçen yıl bir Şanlıurfa kebapçısına gittiğimde ciğer şiş yedim. Urfalı kardeşlerimizin yaptığı ciğeri yerken parmaklarımızı yiyecektik" dedi. Şanlıurfalı ciğer ustası Bekir Yüksekyayla ise, "Edirne'deki ustalarımıza selam olsun, biz onları ciğer için Urfa'ya davet ediyoruz. Gelip burada bizim mangal başında kendi soğanını alıp doğrasınlar şişte sıcak sıcak ciğerimizi yesinler lezzetini görsünler" ifadelerini kullandı.


'Halen acısı damağımda'

Sorates, “İngiltere’de birkaç arkadaşım var. Onlar daha önceden Urfa’ya gelmişti ve bana Şanlıurfa’yı tavsiye ettiler. Çünkü onlar ciğeri yemiş ve çok beğenmişler. Ben de onların tavsiyesiyle buraya geldim. Ciğer yedim ve çok beğendim. Ama çok acılı bir ciğerdi. Tabii acılı olması insana ayrı bir tat veriyor. İngiltere’de normalde Hint mutfaklarının acılı yemekleri var ama buradaki acının çok farklı bir tadı var. Halen acısı damağımda. İngiltere yemekleri asla Şanlıurfa yemekleri gibi olamaz. İngiltere yemekleri biraz tatsız gibi ama Urfa’nın yemekleri gerçekten çok güzel, kesinlikle burayı İngiltere’ye tercih ederim. Normalde Şanlıurfa’yı gezerek dolaşıyorum. Mesela buradan Kızılkoyun Metropolü’ndeki mağaraları gezdim. Çok güzeldi, çok beğendim. Burası gerçekten dünyanın en eski şehirlerinden. Gittiğim yerler arasında en ilginç olarak bulduğum yerlerden bir tanesi de Göbeklitepe’ydi. Ben geri döndüğümde Göbeklipe’yi daha iyi araştırıp öğrenmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Ağzı yanınca nar ekşisi ikram ettiler

Çarşı esnafından Reşat Korkmaz, "Arkadaşımız İngiltere’den ciğer ve isot yemek için buraya gelmiş. Biz de isotçu esnafı olarak İngiltereli arkadaşımıza acı isot ikramında bulunduk. Misafirimizin biraz ağzı yansa da çok beğendi. Bu arada bize ciğer de yediğini ve çok beğendiğini söyledi. Biberin acısını biraz hafifletmek için kendisine Şanlıurfa’nın nar ekşisini ikram ettik. Misafirimizin ayaklarına sağlık, kendisini tekrar Şanlıurfa’ya isot ve ciğer yemeye bekleriz” diye konuştu.

Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti: Günde 3 ton tüketiliyor
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Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfa'nın tescilli Urfa ciğer kebabı, yiyenlerin damaklarında unutulmayacak bir haz bırakıyor.
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Ciğer tutkunları, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve lokantaların sadece paket servisi yapması nedeniyle mangal başına gidemeseler de damak çatlatan bu lezzetten vazgeçmiyor. Şanlıurfalılar paket olarak istedikleri ciğeri, iftar ve sahur arasında tüketmeyi sürdürüyor.
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Sıcak sıcak adreslerine teslim ediyoruz<br>​<br>​ Ciğer ustası Bekir Yüksekyayla, ciğer kebabının, Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olduğunu söyledi.
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Ciğerin normal dönemlerde günün her saatinde tüketildiğini, ramazan ayında ise iftar ile sahur arasında ciğere büyük bir talebin olduğunu anlatan Yüksekyayla, Pandemiden dolayı müşterilerimiz buraya gelemiyor, biz de müşterilerimizi ciğersiz bırakmıyoruz. Biz burada ciğeri pişirip, güzelce paket edip sıcak sıcak adreslerine teslim ediyoruz. Burada yedikleri gibi sıcak sıcak aynı lezzeti devam ettiriyoruz. dedi.
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Yüksekyayla, müşterilerine ciğeri sıcak ulaştırmak için dürümleri özenle paketlediklerini, bunun için de sıradan ambalaj kağıdı yerine ısıyı muhafaza eden bir paket türü kullandıklarını ifade etti.
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Ramazan ayında da ciğere olan talebin düşmediğini aktaran Yüksekyayla, Ciğerde talep düşmedi. Şanlıurfa'da ramazan aylarında günlük 3 tona yakın tüketimimiz var. Urfalılar ciğerden vazgeçmiyorlar. diye konuştu.
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Yüksekyayla, ciğerin yanı sıra müşterilerin yürek, dalak ve kuşbaşı gibi kebap çeşitlerine de rağbet gösterdiklerini sözlerine ekledi.
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Ciğer ustası Bülent Kahkeci ise dede mesleği olan ciğer ustalığını küçük yaşta öğrendiğini belirterek, her ramazan ayında Şanlıurfalıların ciğere büyük talep gösterdiğini söyledi.
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Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamadan dolayı insanların evden çıkamadıklarını hatırlatan Kahkeci, Ciğer Şanlıurfa'da her öğün yenir, ramazanda ciğere talep daha da artıyor. Pandemi olmasa, insanlar buraya gelse, oturma imkanları olsaydı daha güzel olurdu. İftar vakti gel al da oluyor, sahurda ise paket servis yapıyoruz. Telefon açan herkese ciğeri ulaştırıyoruz. İftara göre sahurda daha fazla ciğer talebi geliyor ifadelerini kullandı.
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Müşteriler bizi kapıda karşılıyor<br>​<br>​ Ciğer ustası Halil Keleşoğlu ise herkesin ciğerini sıcak sıcak yemesi için bekletmeden siparişi teslim ettiklerini aktardı.<br>​<br>​ Şanlıurfa'da ciğere olan talebin hiçbir dönem azalmadığını, sürekli arttığını anlatan Keleşoğlu, Ciğer Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetidir. Ciğerlerimizi paketliyoruz, 10 ila 15 dakika arasında paketlerimizi yetiştiriyoruz. 5 paketçimiz var, ocakta pişen ciğerleri sıcak sıcak müşteriye yetiştiriyoruz dedi.
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Paketçi Mehmet Yücel de salgın nedeniyle müşterilerin telefonla sipariş verdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:<br>​<br>​ Telefonla aldığımız siparişi hızlı bir şekilde götürüyoruz, müşteriler bizi kapıda karşılıyor. Pandemiden dolayı ciğer tüketimi çok oluyor, sahurda daha fazla oluyor, biz de sıkışıyoruz. 5 paketçiyiz, Karaköprü'nün her yerine götürüyoruz, 15-20 dakikada ciğerleri ulaştırıyoruz.
Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti: Günde 3 ton tüketiliyor
Şanlıurfa'nın en önemli lezzetleri arsında yer alan ve tadına bakanları kendine hayran bırakan ciğer kebabı, kentte iftar ile sahur arasında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.
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