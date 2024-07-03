Arnavutluk İsmail Kadare için yas tutuyor

Arnavut edebiyatının önde gelen ismi için ülkesinde 2 ve 3 Temmuz, ulusal yas günü ilan edildi. Yazarı anmak için Arnavutluk’ta devlet ve halk törenleri yapılacak. Bugün düzenlenecek törenler Tiran'daki Ulusal Opera, Bale ve Halk Topluluğu Tiyatrosu binasında 09.00-11.00 ve 11.30-12.30 saatleri arasında olacak. Bugün saat 13.00’te ise Kadare anısına, tüm faaliyetler durdurulacak ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.