Hayat

Arnavutluk İsmail Kadare için yas tutuyor

Ketebe Yayınları’nın eserlerini dilimize kazandırdığı Arnavut yazar İsmail Kadere kalp krizi sonucu vefat etti.

04:00 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:40 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İsmail Kadere
İsmail Kadere

Arnavut edebiyatının önde gelen ismi için ülkesinde 2 ve 3 Temmuz, ulusal yas günü ilan edildi. Yazarı anmak için Arnavutluk’ta devlet ve halk törenleri yapılacak. Bugün düzenlenecek törenler Tiran'daki Ulusal Opera, Bale ve Halk Topluluğu Tiyatrosu binasında 09.00-11.00 ve 11.30-12.30 saatleri arasında olacak. Bugün saat 13.00’te ise Kadare anısına, tüm faaliyetler durdurulacak ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

KUDÜS ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Yazarın 2020’den bu yana Ketebe tarafından Piramit, Taş Kentin Düşüşü, Taş Kentin Kroniği ve Ölü Ordunun Generali eserleri Türk okuyucuyla buluştu. Edebiyat dünyasında şiirleriyle ünlenen yazar, 1963 yılında yayınlanan Ölü Ordunun Generali romanıyla asıl tanınırlığa ulaşmıştı. İçinde yetiştiği komünist yönetimle ters düştü ve kitapları yasaklandı. 1990 yılında iltica ettiği Fransa’dan 1999’da geri döndü. 1992'de Cino Del Duca, 2005'te Man Booker, 2009'da Asturias Prensliği Ödülü'nü, 2015'te Kudüs Ödülü'nü aldı. Eserleri 45'ten fazla dile çevrildi. Yazarın Türkçe’de yayımlanmış diğer eserleri ise şöyle: Taş Kentin Günlüğü, Düğün, Şenlik Kurulu, Canavar, Kosova'ya

Üç Ağıt, Kaza, Rüyalar Sarayı, Kuşatma, İbret Taşı.



#Ketebe
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#Vefat
#İsmail Kadere
21 dakika önce
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