Artık özgürce yazabilirim

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

Pek çok duygu birbirine girmişti ama sanırım en çok korku hissettim. Yıllardır birçok kitabı baskıya hazırladım ama sıra kendi yazdıklarıma bir türlü gelemedi, hep araya başka işler aldım ya da kitap dosyasını sürekli yenileyip pek çok yazıyı eledim. Denemeler tamamen duygularımı anlatıyordu ve sanki kalabalığın içinde çırılçıplak kalmış gibiydim, aynı zamanda yıllardır aşamadığım bir korku eşiğini de aşmıştım, artık korkmanın bir anlamı kalmamıştı ve bundan sonra daha özgürce yazabileceğimi düşündüm. Olan olmuştu artık…

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Telaşsız Yazılar, Nurbanu İnan, Kopernik Kitap, 2021, 72 sayfa

Kitabı elime alınca uzun uzun bakıştık. Son anda eklediğim birkaç yazıyı yeniden okudum. Bir meslek hastalığı olarak yazım hatası aradım, çok şükür pek bir şey bulamadım. Sonra çocukken arife gecesi bayramlıklarıma yaptığım gibi baş ucuma koyup uyudum. Kitap kokusunu içime çektim -kendi kitabım olması gerekmez kitap kokusunu çok severim.

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Kitabınızı ilk kime imzaladınız?

Bilincimi kaybetmiş olacağım ki ilk kime imzaladığımı hatırlamıyorum ama sanırım arkadaşımdı ya da kardeşim miydi? Çocuklara mı imzalamıştım? Tanıdık birisi olduğu kesin, bu konuyu araştıracağım.

KENDİMİ İFADE ETMEMİ KOLAYLAŞTIRDI

Yazmaya nasıl başladınız?

Yazmaya sanırım kitap okumaya başladığımda başladım. Çok konuşkan bir çocuk değildim, yazı kendimi ifade etmemi kolaylaştırıyordu. Yani yedi-sekiz yaşında diyebilirim.

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Gece ve gündüz diye bir seçimim yok ama sessizlik ve uygun ortam aradığım için genelde yazacağım çoğu şeyi yıllardır ertelemek zorunda kaldığım çok oldu. Her şartta yazabilmeyi son beş yılda öğrendim çünkü çocukları olan kadınların -onlara anne de deniyor- öyle uygun zamanları ve saatleri olmuyor. Genelde hiç mümkün değilse yazacaklarımı not alıyorum. Sonra başına oturuyorum ama hâlâ çoğu şey zamansızlıktan notlarda kalabiliyor. Bir gün ben de sadece yazmakla meşgul olabilirim umarım…

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Defter mi, bilgisayar mı?

Çok uzun zaman bilgisayarda yazmaya direndim, kalemi elime almayınca olmuyor diye düşünürdüm. Ancak iş ve okul hayatı dolayısıyla bilgisayarla mesaim arttıkça kalemsiz de ilham gelebileceğini öğrendim ama bazen biraz duygusal tat versin diye romantik yazı stilleriyle yazıyorum, daktiloyla yazıyormuş gibi havaya giriyor insan...