Aşı olduğu iddia edilmişti açıklama yaptı: 'Aşı maşı olmıycam'

Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe sosyal medyadan "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diye açıklama yapmıştı. Sık sık koronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yaparak, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" diyen şarkıcı, gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söylemişti.

Yıldız Tilbe'nin bu açıklamalarından sonra 18 Eylül'de vereceği Kıbrıs konseri iptal edildi.

6 Eylül itibarıyla seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe'nin fikir değiştirip aşı olduğu iddia edilmişti. Tilbe sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Olmadım aşı maşı Olmıycam.

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Aşı karşıtı değilim ,isteyen istediğini yapsın herkes kendinden sorumlu bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam , kimseyede karışmam."

Olmadım aşı maşı Olmıycam — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) September 8, 2021

Aşı karşıtı değilim ,isteyen istediğini yapsın herkes kendinden sorumlu bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam , kimseyede karışmam — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) September 8, 2021