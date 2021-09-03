Aşılarını olan 108 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

Şehir Hastanesi hakkında bilgi veren Başhekim Dr. İbrahim Hakkı Tör, şehir hastanesinin pandemi döneminde bir can simidi olduğunu ifade ederek, “Şehir Hastanemiz pandemi döneminde teknolojik altyapısı ve kapasitesiyle hem hastalara hem de sağlık çalışanları için bir can simidi olmuştur. 385 bin metrekare kapalı alanı, 1572 yatak kapasitesi ve 264 yoğun bakım ünitesiyle Erzurum Şehir Hastanesi özellikle salgın döneminde vatandaşlara çok büyük hizmet verdi. Normalleşme dönemiyle birlikte kentin Covid yükünün yüzde 95’ini karşılıyor aynı zamanda diğer birimlerinde de hizmetlere devam ediyor. Günlük 75 ila 100 arasında ameliyat, 4 bin ila 5 bin arasında hasta başvurusu, aylık ise 75 bin hasta başvurusu alıyoruz. Bununla birlikte görüntüleme ve tüm alanlarda laboratuvar sistemiyle halkın ihtiyaçlarını karşılıyor” dedi.