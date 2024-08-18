Aşırılık, yorum ve şair

Kahramanmaraş’ın Berdücesi, yaz sayısıyla raflardaki yerini aldı. Duran Doğan yönetimindeki derginin editörlüğünü Bilge Doğan yapıyor. “Nedir bu Berdücesi?” dediğinizi duyar gibi oluyorum. Berdücesi, Maraş’ta Gaffarlı yakınlarına düşen ve soğuğuyla tanınan bir yer. Ayrıca, Cahit Zarifoğlu’nun bir şiirinin adı. Dergi editörü Doğan, “Mutfağımızdan, kutlu gayeleri olan yepyeni sesler ve renklerle size bu son sayıyı hazırladık” diyor. Bu sayıda, ‘aşırı yoruma müdahale eden şairler’ konusu soruşturulmuş. Yaren Nur Özen’le Bilge Doğan’ın birlikte hazırladığı dosyaya, Mustafa Köneçoğlu, Meryem Kılıç, Selim Somuncu, Melisa Nur Kesici, Ayşe Nur Biçer, Ayşe Adem ve Zeynep Karaca katkı sağlamış. Berdücesi’deki şiirler Esma Polat, Ayşegül Sözen Dağ, Yasemin Kuloğlu, Yasemin Zengin, Sümeyye Yıldız, Sariye Kudret, Tuğçe Gök, Feyza Betül Tuğ ve Gizemnur Kafatutar’a ait. Hikâyecilerse Zeynep Kaplantaş, Hatice Mert Yunak, Fatma Türk, Betül Karapınar, Fatma Vildan Özcan ve Bilge Doğan. Yazar Selcen Gür’le bir konuşma gerçekleştirilmiş. Söyleşiyi Tuğçe Gök yapmış. Aliye Uslu Üstten, ‘yeraltı edebiyatı’nı anlatan ilgi çekici bir inceleme metnine imza atmış. Pınar Koçak’ın yazı başlığı, Türk Müziği Güftelerinde Kadın Teması. Selma Kavurmacıoğlu, Çocuk Fıtratı ve Gazze konulu bir metin yazmış. Andıklarım dışında sekiz hanımefendi yazarın deneme, inceleme, portre ve kitap tanıtımı yazılarıyla destek olduğu mevsimlik kültür, edebiyat ve sanat dergisine, berducesidergisi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.





Değinmeler...

Fethi Naci, Eleştiride Kırk Yıl (Adam Yayınları, I. baskı) isimli kitabının ilk yazısında anlatıyor: 1951’de Yeryüzü dergisinde, 1952’de kuruluşuna da katıldığım Beraber dergisinde “Oktay Deniz” takma adıyla yazılar yazıyordum. İki dergiyi de Şükran Kurdakul’la birlikte yönetiyorduk. O yılların baskı ortamında “ilerici” dergileri sürdürmek zordu; ... en küçük polis baskısı matbaa sahiplerinin dergiyi basamayacaklarını söylemelerine yetiyordu. Biz de bir süre sonra yeni bir dergi çıkarıyorduk. Yeryüzü’nü matbaalar basmayınca bir süre beklemiş, Beraber’i çıkarmıştık.





Berdücesi’nden: Bir çiçeğin yüzüyle baktım dünyaya / Bir sır saklar gibiydi güneş sularda / Bilmedim arılar peteklerden ne umdu / Ne aradı gözleri ölümün kenarında / Zaman yalnızlığı deneyip durdu / Nerede biriktiyse insanoğlu orada / Ne kaldı elimizde ruhun seyrek sesinden / Belki bir yakarış belki gizli bir veda / Vakitsiz dokunuşlar saatlerin koynuna. Esma Polat, Yaşamak Geçidi şiirinden.





Alman edebiyatı

Sabitfikir, 162. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Mustafa Akar yönetimindeki derginin yazıişleri İlker Nuri Öztürk’e emanet. Ağustos sayısının dosya konusu Alman edebiyatı. Duygu Güles Kökek’in hazırladığı çalışmada Kökek’in metnine ek olarak, Seray Şahinler, Almanya’dan Polisiye, Tahsin Yıldırım’sa Suat Derviş’in Kaleminden Alman Edebiyatına Bakışlar başlıklı yazıları kaleme almışlar. Üç söyleşi yapılmış konuklarla. İlkinde, İlker Nuri Öztürk, Bayram Bilge Tokel’le konuşmuş. “Kötü müzik iyi müziği her dönem kovmuştur” diyor Tokel usta. Öztürk bir konuşma da Kerem Görkem’le gerçekleştirmiş. Beyza Karakan’ın konuğuysa psikolog Taha Burak Toprak. Güçlü bir inancın gereğine vurgu yapıyor Toprak. Ali Günvar’ın yazı konusu Cem Sancar’ın Nasreddin kitabı. Necati Tonga, Cenap Şahabettin’in unutulmuş bir yazısını ele almış. Eray Sarıçam Şiir köşesini Osman Özbahçe’ye açmış. Kipat’ta Noktalama Dedektifleri kitabı var. Ayşe Hicret Erdoğan, Derya Sönmez’in Sel’den çıkan ikinci kitabı Öteki Hayvanlar’ı yazmış. Bu sayıya katkı veren diğer yazarlar, A. Ali Ural, Gülenay Börekçi, Rabun Güreş, Ayşegül Genç, Samet Koçyiğit, Sabri Gürses, Murat Can Aşlak, Onur Atay, Ayşe Şahin, Hakkı Özdemir, Muhittin Şimşek, Duygu Karslı, Orkun Galolar, Ömer Yalçınova, Onur Atay, Pelin Duğan Güler, Selahattin Demirci ve Ahmet Sefa Yalçın. Kitap, edebiyat dergisine, editor@sabitfikir.com e posta adresinden veya 0212 354 30 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Ali Günvar için...

İstanbul BirNokta, 271 sayıya ulaştı. Mürsel Sönmez yönetimindeki dergiye Mustafa Aycın çizgisiyle merhaba diyoruz. Sunuşta, Amerika’nın kötülüklerinden bahseden Sönmez, sorulara dikkat çekerek, “Biz de Pakdil gibi, ‘İnadım inat, anayön levhası’ diyerek dergi sunmayı sürdürüyoruz” diyor. Arif Dülger’in ‘İki Şiir’iyle açılan bölümde, İbrahim Eryiğit, Nurettin Durman, Yasin Mortaş, Kazım Gök, Sinan Davulcu, Zeynep Yıldırım, Burhan Tuz, Abdurrahman Karakaş,Vahdettin Oktay Beyazlı, Cahid Efgan Akgül, Halis Tamkoç, Akif Dut, Mustafa Işık ve Mehmet Sait Çınar’ın imzaları var. Durman ağabeyin “Sabah yıldızını çağırıp yola çıkmak için / Karanlığı çıkarmak gerekiyor aradan” dizesiyle bitireyim. Ercan Ata, Ali Günvar’la bir söyleşi gerçekleştirip şairin şiiriyle ilgili bir de metin kaleme almış. Konuşmasında şiirleri için, “Ben onları Allah rızası için insanlara güzellik ve zerafeti terennüm ettirmek için yazdım” diyor Günvar. Nurettin Durman ağabey, Beylerbeyi Günlükleri’ni yazmış. Ahmet Yılmaz Kırçıl’la, Hasanali Yıldırım İsmimim Hikâyesi’yle BirNokta’da. Mehmet Kurtoğlu’nun yazı konusu Dostoyevski. Fatih Türkyılmaz’ın değinileriyle kapanan aylık edebiyat dergisine, birnoktadergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0216 557 82 87 no’lu telefondan ulaşılabilir.





4 Soru: M. Sedat Sert

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Üniversite yıllarımdan beri dergi alırım, okurum, arşivlerim. Yaşadığımız çağa dergiler vasıtasıyla tanık veya müdahil oluruz. Ayrıca yarınların şairlerini, yazarlarını, düşünürlerini dergiler sayesinde tanırız.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Elbette. Doğu Batı, Sabitfikir, Okur, Müteferrika, Hece, Türk Edebiyatı, Mahalle Mektebi, Bizim Külliye, Çelebi gibi dergileri okumaya/incelemeye gayret ediyorum.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2024 için Türk dergiciliğinin ahvali üzerine bir yazı kaleme aldım. Ayrıca Şiraze’nin editörü olmam hasebiyle bir yandan 25. sayının hazırlıklarını bitirmek için uğraşırken bir yandan da kendi yazımı kaleme almaya çalışıyorum.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Son zamanlarda daha çok kâğıt, matbaa, kitap, kütüphane ve yayıncılık eksenli yazılar/ kitaplar ilgimi çekiyor. Mesela Toplumsal Tarih Akademi: Osmanlı-Türkiye Çalışmaları dergisinin yeni çıkan 4. sayısının dosya konusu, “Osmanlı Matbuatı / Matbu Kitap Kültürü.” Yine Müteferrika dergisinde dikkatimi çeken yazılar oluyor. Son olarak Doğu Batı’nın 101 ilâ 108. sayılarında şiir üzerine kaleme alınan yazıları da hatırlatmış olayım.



