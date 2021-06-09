Aşıyla ilgili gelişmeleri okumadan eleştiriye başlayan Behzat Uygur'a Bakan Koca'dan yanıt: Sizin sıranız gelmişti zaten Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceğinin açıklamasından sonra Behzat Uygur'un yıllar önce çıkardığı şarkı olan 'Abdülkadir' ile tepki göstermesine Bakan Koca'dan esprili bir yanıt geldi. Bakan Koca, "Tiyatrocular yok. Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?" tweetini alıntılayarak, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle. Merak etmeyin, tiyatrocularımız ilan ettiğimiz kapsama dahil" dedi.

Haber Merkezi 09 Haziran 2021, 08:53 Son Güncelleme: 09 Haziran 2021, 09:07 Yeni Şafak