Hayat Aşıyla ilgili gelişmeleri okumadan eleştiriye başlayan Behzat Uygura Bakan Kocadan yanıt Sizin sıranız gelmişti zaten
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Aşıyla ilgili gelişmeleri okumadan eleştiriye başlayan Behzat Uygur'a Bakan Koca'dan yanıt: Sizin sıranız gelmişti zaten

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceğinin açıklamasından sonra Behzat Uygur'un yıllar önce çıkardığı şarkı olan 'Abdülkadir' ile tepki göstermesine Bakan Koca'dan esprili bir yanıt geldi. Bakan Koca, "Tiyatrocular yok. Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?" tweetini alıntılayarak, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle. Merak etmeyin, tiyatrocularımız ilan ettiğimiz kapsama dahil" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşıyla ilgili gelişmeleri okumadan eleştiriye başlayan Behzat Uygura Bakan Kocadan yanıt: Sizin sıranız gelmişti zaten
Behzat Uygur ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bugün itibaren aşı olmaya başlayabileceğini açıklamasının ardından ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, Twitter üzerinden uygulamanın tiyatrocuları kapsamadığını söyledi. Bu gelişme üzerine Bakan Koca, Uygur'un "Tiyatrocular yok. Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?" tweetini alıntılayarak, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle. Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil" yanıtını verdi.

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