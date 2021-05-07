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Hayat Aşkınan Koşan Yorulmaz Cumhurbaşkanı Erdoğanın bir yılını anlatan kitap hazırlandı
AKTÜEL

Aşkınan Koşan Yorulmaz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yılını anlatan kitap hazırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında yaptığı çalışmalar, 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' isimli kitapta anlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Aşkınan Koşan Yorulmaz: Cumhurbaşkanı Erdoğanın bir yılını anlatan kitap hazırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılında yaptığı hizmetleri anlatan kitap hazırlandı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılında yaptığı çalışmaları ve hizmetleri anlatan bir kitap hazırladı. 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' isimli 384 sayfalık kitap, 'https://iletisim.gov.tr/images/uploads/dosyalar/askinan_kosan_yorulmaz.pdf' adresinde yayımlandı.

Kitapla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabında bir araya getirdik" dedi.

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