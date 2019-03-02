Hayat Asma yaprağı toplamak için ağaç tepesine kamelya yaptı
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Asma yaprağı toplamak için ağaç tepesine kamelya yaptı

Ordu'da yaşayan Fatih Altun, evinin bahçesinde bulunan üzüm asmasından alamadığı yapraklar için yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte pelit ağacının üstüne kestane ağaçlarından asma kamelya yaptı. Ağaç gövdesinin zeminden 10 metre yüksekliğine ahşap kamelya inşa eden Altun, evi ile kamelya arasında ulaşım için de 10 metrelik de köprü kurdu.

Haber Merkezi IHA
Ağaç tepesine yapılan kamelya
Ağaç tepesine yapılan kamelya

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Fatih Altun, üzüm yaprağı toplayamayan ailesi için ilginç bir yönteme başvurdu.

İnkur Mahallesi’nde yaşayan Fatih Altun, evinin bahçesinde bulunan üzüm asmasından alamadığı yapraklar için yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte pelit ağacının üstüne kestane ağaçlarından asma kamelya yaptı. Ağaç gövdesinin zeminden 10 metre yüksekliğine ahşap kamelya inşa eden Altun, evi ile kamelya arasında ulaşım için de 10 metrelik de köprü kurdu.
10 günde kızlarımla beraber yaptım

İki kızıyla on günde ağaç üzerinde kamelya yaptığını söyleyen Fatih Altun, "Bu kulübeyi iki kızımın yardımı sayesinde yaptım. Burada babamın yıllar önce diktiği bir üzüm asması vardı. Biz de her bahçeye geldiğimizde asmanın alt kısımda kalan yerini topluyor, üst tarafını alamıyorduk. Her geldiğimde buraya merdiven koyuyorduk.

  • Kızlarımla beraber aşağı yerde ceviz toplarken pelit ağacı üzerine böyle çalışma yaptık. Önümüzdeki günlerde bunu kulübe haline getireceğim. Mahallemdeki komşularımın çoğu burayı bilmediği için şaşkınlıkla karşılıyorlar. Yoldan geçenler gördüklerinde buraya fotoğraf çektirmeye geliyorlar.

Yukarıdan aşağı bakıldığında çok yüksekmiş gibi görünmüyor ancak aşağıdan bakıldığında çok yüksek görünüyor. Aşağı kısımda 200 metrelik bir uçurum var. Tabii, her tedbire karşı olarak asma üzerine çelik desteklemeler yaptım" dedi.

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