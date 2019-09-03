Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti fenomen oldu Hindistanlı sokak sanatçısı Baadal Nanjundaswamy, astronot kıyafeti giyerek, sokakta ‘ay yürüyüşü’ yaptı. Sanatçının, bozuk yollara dikkat çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi çekti.

Haber Merkezi 03 Eylül 2019, 10:05 Son Güncelleme: 03 Eylül 2019, 10:13 DHA