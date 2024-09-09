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Hayat

Ataşehir'de öğrencilere kırtasiye ve beslenme yardımı başlatıldı

Ataşehir Belediyesi, yeni eğitim–öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilkokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için kırtasiye ve beslenme desteği sağlıyor. Yapılan desteklerle ilgili konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Öğrencilerimizin hedeflerine daha güçlü bir şekilde ilerlemeleri için yanlarında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

12:17 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:18 - 9/09/2024 Pazartesi
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Yeni eğitim-öğretimyılı için ilk zil bugün itibarıyla çaldı.
Yeni eğitim-öğretimyılı için ilk zil bugün itibarıyla çaldı.

Ataşehir Belediyesi, 2024-2025 Eğitim–Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçede yaşayan ilkokul çağındaki çocuklara kırtasiye ve beslenme malzemesi desteği sağlıyor.


Eğitime destek projesi kapsamında; Ataşehir Belediyesi’nden sosyal destek alan ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarının beslenme ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanıyor.


Proje kapsamında 2024-2025 Eğitim – Öğretim dönemi öncesi ilk dağıtımlar da gerçekleştirildi.



“Öğrencilerimiz için elimizden geleni yapacağız”

Yapılan yardımlarla ilgili konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Ülkemizin geleceği, yarınların parlayan yıldızları olan çocuklarımıza her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin hedeflerine daha güçlü bir şekilde ilerlemeleri için yanlarında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Onların, yarınlara daha parlak adımlar atabilmeleri için elimizden geleni yapacağız” dedi.



Öğrencilere seslenen Başkan Adıgüzel, “Çocuklar isteyecek, Onursal Abileri yapacak. Siz yeter ki öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye ve hayal kurmaya devam edin. Eğitim hayatınızda başarılar diliyor, her gününüzün keyifli ve verimli geçmesini temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.



Haftanın 5 günü beslenme ihtiyaçları karşılanacak

Okullar başlamadan önce çocuklara kırtasiye ve beslenme desteği ulaştırılırken, kırtasiye desteğinin içerisinde; sırt çantasından kalemlere, çeşitli defterlerden boyalara kadar eğitim materyalleri yer aldı.


Beslenme desteğiyle de; ilkokul çağındaki çocukların haftanın 5 günü beslenme ihtiyacını karşılamak üzere, evlerine beslenme paketlerinin dağıtımı yapıldı.


Gelişim çağındaki ilkokul çocuklarının daha iyi beslenebilmeleri ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için hazırlanan beslenme paketleri, her hafta düzenli olarak ailelere ulaştırılmaya devam edecek.


#Ataşehir
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#Kırtasiye
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