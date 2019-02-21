Hayat Atatürkün halka seslendiği bina arkeoloji enstitüsü olacak
AKTÜEL

Atatürk'ün halka seslendiği bina arkeoloji enstitüsü olacak

Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde balkonundan halka hitap ettiği tarihi konak, AB destekli proje kapsamında kentin sahip olduğu değerlerin sergileneceği arkeoloji enstitüsüne dönüştürülecek.

Haber Merkezi AA
Gaziantep'teki tarihi konak
Gaziantep'teki tarihi konak

Arkeolojik değerleri sayesinde kültür turizminin parlayan yıldızı olarak gösterilen Gaziantep'te, "Anadolu Arkeoloji Enstitüsü" kurulması için düğmeye basıldı.

Zeugma ve Karkamış Antik Kentleri ile Yesemek Heykel Atölyesi başta olmak üzere çok sayıda arkeolojik alana sahip Gaziantep'te, 2 yıldır sürdürülen arkeoloji enstitüsü kurulmasına yönelik çalışmalar meyvesini veriyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Projesi" kapsamında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde balkonundan halka hitap ettiği Bey Mahallesi'ndeki eski öğretmenevi binasının, enstitüye dönüştürülmesi kararı alındı.

Buna göre zemin katta yer alan restoran ve mutfak yapısı, kullanım hakkına sahip Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kendirli Kültür Merkezi tarafından, Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi. Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) ve Dış İlişkiler Daire Başkanlıklarının birlikte yürüttüğü çalışmalar sayesinde, bir aya kadar hizmet verebilir hale gelmesi planlanan enstitü için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Küçük bir oyunla başladığı tekvandoda dünya şampiyonu oldu
HAYAT
Küçük bir oyunla başladığı tekvandoda dünya şampiyonu oldu

Haftanın filmleri: Ödüllü Türk filmi vizyonda
FOTOĞRAF 19
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Sibel
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Fransız yönetmen Guillaume Giovanetti ile Çağla Zencirci'nin birlikte yönetmenliğini yaptığı filmde, Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy, Elit İşcan, Gülçin Kültür Şahin ve Meral Çetinkaya rol aldı.
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Türkiye, Fransa, Almanya ve Lüksemburg ortak yapımı film; babası ve kız kardeşiyle beraber Karadeniz'de yaşayan, dilsiz olduğu için yalnızca ıslıkla iletişim kurabilen genç bir kızın hikayesini anlatıyor.
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New York in New York
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Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini birlikte yaptığı New York in New York, bir kaza sonrası yolları kesişen üç kişinin hikayesini konu ediniyor.
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Çağın Türker'in senaryosunu kaleme aldığı filmde, Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım ve Ahmet Utlu rol aldı.
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Döndüm Ben
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Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği Döndüm Ben, evliliğini bitirme planları yapan bir adamın, eşinin çocuk sahibi olmak istediğini açıklamasından sonra bu durumdan kurtulabilmek için arkadaşına danışmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.
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Volkan Hamamcıoğlu ve Cengiz Eşiyok'un senaryosunu yazdığı komedi türündeki filmin başrollerinde Burak Satıbol, Ayhan Taş, Dilara Öztunç, Sadi Celil Cengiz, Volkan Başaran, Dost Elver ve Yiğit Arı yer alıyor.
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Tez: 13. Gece
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Taylan Işıklar'ın yazıp yönettiği haftanın yerli korku filmi Tez: 13. Gece, psikolojik sorunları olan Narin adındaki genç kızla terapi seansları düzenleyen Gaye'nin hikayesini konu ediniyor.
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Ölüm Günün Kutlu Olsun 2
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2017 yılında gösterime giren Ölüm Günün Kutlu Olsun adlı yapımın devamı olan Ölüm Günün Kutlu Olsun 2, ilk filmde öldürüldüğü günü döngü olarak sürekli yeniden yaşayan genç kızın, tekrar tekrar ölmenin gelecekte vuku bulması muhtemel tehlikelerden kaçınmaktan daha kolay olduğunu keşfetmesini anlatıyor.
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Yönetmenliğini Christopher Landon'un üstlendiği filmin başrollerinde Jessica Rothe, Israel Broussard ve Ruby Modine oynuyor.
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Git Be Abi
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Fen-fen Cheng'in yönettiği; Yuchang Peng ve Zifeng Zhang'ın başrolünü paylaştığı Çin yapımı Git Be Abi, bir türlü anlaşamadığı abisinin hayatından çıkmasını dileyen ve bu isteği gerçekleşen genç kızın hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.
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Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna
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Aleksey Tsitsilin ve Robert Lence'nin yönettiği sevilen animasyon Karlar Kraliçesi serisinin dördüncü filmi Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna, Gerda'nın ailesini kurtarmak için dostlarıyla çıktığı serüveni konu alıyor.
Haftanın filmleri: Ödüllü Türk filmi vizyonda
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyona girecek.71. Locarno Film Festivalinde, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülü'ne layık görülen "Sibel" Türk izleyicisi ile buluşacak. Film, dilsiz olduğu için yalnızca ıslıkla iletişim kurabilen genç bir kızın hikayesini anlatıyor.
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