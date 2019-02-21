Atatürk'ün halka seslendiği bina arkeoloji enstitüsü olacak

Arkeolojik değerleri sayesinde kültür turizminin parlayan yıldızı olarak gösterilen Gaziantep'te, "Anadolu Arkeoloji Enstitüsü" kurulması için düğmeye basıldı.

Zeugma ve Karkamış Antik Kentleri ile Yesemek Heykel Atölyesi başta olmak üzere çok sayıda arkeolojik alana sahip Gaziantep'te, 2 yıldır sürdürülen arkeoloji enstitüsü kurulmasına yönelik çalışmalar meyvesini veriyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Projesi" kapsamında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde balkonundan halka hitap ettiği Bey Mahallesi'ndeki eski öğretmenevi binasının, enstitüye dönüştürülmesi kararı alındı.

Buna göre zemin katta yer alan restoran ve mutfak yapısı, kullanım hakkına sahip Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kendirli Kültür Merkezi tarafından, Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi. Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) ve Dış İlişkiler Daire Başkanlıklarının birlikte yürüttüğü çalışmalar sayesinde, bir aya kadar hizmet verebilir hale gelmesi planlanan enstitü için çalışmalar aralıksız sürüyor.

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