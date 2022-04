Av sahneli geniş kemer göz kamaştırıyor

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Rezan Has Müzesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarına ait değerlerin yaşatılması, hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çalışmaların en önemli adımlarından biri olan Urartu takı koleksiyonun en özel parçası Av Sahneli Geniş Kemer ile göz kamaştırıyor.

Anadolu’da 250 yıl hüküm süren Urartu uygarlığına ait bu özel takı, büyük bir emek ve özverinin sonucunda Rezan Has Müzesi koleksiyonumuzdaki yerini aldı. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları yaklaşık 1 yıl süren kemer müzede sergilenmeye başladı. 94 cm x 18 cm boyutlarındaki kemerin üzerinde aslan ve boğa avı sahneleri betimlenmiş olan kemerin orta bölümünden başlayarak uç kısmına doğru devam eden hareketli figürler, altı sıra oluşturuyor. Figürler arasında aslan, boğa, dağ keçisi, mitolojik yaratıklar, hayatağacı, piyadeler ve av arabaları sıralanıyor.

REKLAM

ANADOLU UYGARLIĞINA YOLCULUK

Binlerce yıllık yolculuğun ardından günümüzün sanatseverleriyle ilk defa buluşan Av Sahneli Geniş Kemer, Gündelik Yaşamın Arkeolojisi Sergisi kapsamında Rezan Has Müzesi’nde sergileniyor. Neolitik dönemden Yunan, Roma ve Selçuklu’ya dek uzanan Toprağın Mirası Sergisi’nin devamı niteliğinde olan Gündelik Yaşamın Arkeolojisi Sergisi, tarih boyunca gelişen ve değişen Anadolu kültüründen eşsiz izler barındırıyor. Anadolu ve çevre uygarlıklara doğru renkli bir tarihsel yolculuğa davet eden sergi 3 bin parçalık müze koleksiyonun içinden gündelik yaşama ait parçaların seçkisiyle hazırlandı. Yemek pişirilen, su, zeytinyağı vs. konulan, içinden yemek yenilip, içeceklerin servis edildiği kaplara, mezarlara armağan olarak bırakılan eşyalara kadar Anadolu uygarlıklarının gündelik yaşamına dair geniş bir yelpazeden yaklaşık 400 eser sergide inceleyebilir. Av Sahneli Geniş Kemer’in de yer aldığı Gündelik Yaşamın Arkeolojisi Sergisi 31 Mayıs’a kadar hafta içi her günü 09.00-18.00 arasında Rezan Has Müzesi’nde sanatseverleri bekliyor.