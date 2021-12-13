Avrupa acılarımıza gişe diye bakıyor ​

İran ve Türkiye, sinemada benzerlik gösteren ve birbirinden en çok etkilenen iki ülke. Hem coğrafi yakınlık hem kültürel benzerlikler hem de siyasi arka planda yaşanan ortak sorunlar ve İran’daki Türk nüfusun yoğunluğu Türkçe içeriklerin fazlalığının nedenlerinden birkaçı.

HAYAT Küfürsüz tiyatro mümkün

İran Türklerinden belgeselci, yapımcı ve yönetmen Muhammed Alimuradi, İran ve Türk sinemasının birbiriyle bu kadar bağlantılı olmasını kültür birliğine yoruyor. Alimuradi, İran’da milyonlarca Türk’ün yaşadığının altını çizerek, yaşanan sorunların filmlerde nasıl yer aldığını şu sözlerle aktarıyor, “Arkadaşlarımızın çektikleri filmin en bariz özelliği Türkçe olması. Son yıllarda İran’da başlayan yeni bir Türkçe film akımı var. 80 milyonluk bir ülke. Onlarca milyon Türk var. Ana dillerinde eğitim yok. Yazıp çizemiyorlar. Kendi isimlerini bile çocuklarına koyamıyorlar.”

SİNEMAMIZ İDEOLOJİK

İnsan hikayesinin anlatılmasının siyasi nasıl bir boyutu olduğu sorusuna ise Alimuradi şu cevabı veriyor: “İran sinemasında siyasetin ve ideolojinin çok etkisi var. Pehlevi döneminde, İran-Irak savaşında sinema tamamen ideolojikti. İdeolojinin etkisini her dönemde görmek mümkün. Mesela sinemamızda kahraman bulamazsınız. Neden? Siyasetçiler sinemamızda şahsiyetler öne çıkarılsın istemiyor da ondan. Öte yandan yaşadığımız bu sorunların filmlerde aktarılması Avrupa’ya gişe yapması nedeniyle çok iyi geliyor.”

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Alimuradi’nin çektiği “Adım (My Name)” filminde 5 yaşındaki bir çocuğun isminin Türkçe olması nedeniyle alamadığı nüfus cüzdanının hikayesi anlatılıyor. Türklerin yaşadığı sorunları ele alan film, geçtiğimiz hafta 9. İpekyolu Film Festivali’nde

“En İyi Belgesel” ödülünü aldı.