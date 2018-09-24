Hayat Avrupada her yıl 120 bin kişi kansere yakalanıyor
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'Avrupa'da her yıl 120 bin kişi kansere yakalanıyor'

Finlandiya Çalışma ve Sağlık Bakanı Pirkko Mattila, "Avrupa'da her yıl yaklaşık 120 bin kişi kanser hastalıklarına yakalanıyor" dedi. Avusturya Çalışma ve Sağlık Bakanı Beate Hartinger Klei ise, "AB genelinde yıllık 100 binin üzerinde kişi çalışma koşullarının neden olduğu kanserden yaşamını yitiriyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Finlandiya Çalışma ve Sağlık Bakanı Pirkko Mattila, iş yerlerinde kanserojen içerikli kimyasal maddelerin patlaması sonucu meydana gelen tahribata işaret ederek, "Avrupa'da her yıl yaklaşık 120 bin kişi kanser hastalıklarına yakalanıyor" dedi.

Avusturya'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında "Çalışma Koşullarının Neden Olduğu Kanserle Mücadele" konulu konferans başkent Viyana'da düzenlendi.

Konferansta konuşan Avusturya Çalışma ve Sağlık Bakanı Beate Hartinger Klein, ülkesinde yılda 20 bin kişinin kanserden yaşamını yitirdiğini, bu sayının iş alanında yaklaşık bin 800 kişiye tekabül ettiğini söyledi.

"AB genelinde yıllık 100 binin üzerinde kişi çalışma koşullarının neden olduğu kanserden yaşamını yitiriyor." diyen Klein, bu sayının çok yüksek olduğunu, düşürülmesi için ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Klein, Avrupa genelinde çok sayıda insanın iş dünyasında meydana gelebilecek tehlikeler hakkında bilgi eksikliğinin olduğuna dikkati çekerek, "İş yerlerinde ne tür hastalık ve tehlikelerin oluşabileceğine ilişkin bilinçlenmeliyiz. Bu bilici oluşturmamızın en önemli koşulu, gerekli koruma önlemlerini hayata geçirerek mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kanser hastalarının en yeni tedavi imkanlarına ulaşabilmelerinin önemini belirten Klein, hem dünyada hem de Avrupa'da artış gösteren kanseri önlemek için yapılacak çalışmaların öneminin altını çizdi.

Görüntülü olarak toplantıya katılan Finlandiya Çalışma ve Sağlık Bakanı Pirkko Mattila da çalışma koşullarının neden olduğu kanserin yeni bir konu olmadığını, uzun yıllardır bu alanda çalışıldığını kaydederek, "Avrupa’da çalışma koşullarının neden olduğu ölümlerin büyük bir kısmını kanser oluşturuyor. Çalışma alanında kanserin önlenmesi ya da en azından azaltılması için çalışmak en önemli önceliklerimiz arasında yer almak durumda." ifadesini kullandı.

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Mattila, AB'nin kansere neden olan kimyasal maddelerin azaltılması yönünde çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, ülkesinin komisyonun bu yönde attığı adımları desteklediğini dile getirdi.

Çalışma alanlarında kanserojen içerikli kimyasal maddelerin patlaması sonucunda ortaya çıkan tehlikeye dikkati çeken Mattila, "Avrupa’da her yıl yaklaşık 120 bin kişi kanser hastalıklarına yakalanıyor. Kimyasal maddelerin patlaması nedeniyle yaklaşık 80 bin kanser vakası yaşanırken, yaklaşık 100 bin kişi bu patlamalar sonucunda ciddi zararlar görüyor." dedi.

Ölüm nedeni olarak kanser ilk sırada

AB İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşçi Hareketliliği Komisyonu üyesi İnge Bernaerts ise Avrupa'da kanserin ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını, ülkelerin sağlık bütçelerinin yanı sıra iş dünyasında önemli kayıplara neden olduğunu aktardı.

İş yerlerinde çok sayıda insanı doğrudan etkileyen çalışma güvenliği ve sağlık koşullarının AB yasalarıyla güvence altına alındığını kaydeden Bernaerst, bu alanda yalnız yasal düzenlemelerin yeterli olamayacağını bu nedenle özellikle orta ve küçük işletmelerin söz konusu güvenlik koşullarını yerine getirebilmeleri için desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bernaerts, "Çalışma koşullarının neden olduğu kanser hastalıklarının önlenebilmesi için hem ulusal hem de AB genelinde el ele vererek, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmamız gerekiyor." dedi.

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