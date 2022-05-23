Avrupa'nın yayın CEO'ları TRT’nin ev sahipliğinde İstanbul'da buluşuyor

TRT’nin de üyesi olduğu Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union – EBU) temsilcileri, pandemi sebebi ile iki yıl sonra ilk defa yüz yüze düzenlenecek olan etkinlikte buluşuyor. TRT’nin ev sahipliğinde 23-24 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek olan etkinlikte, kamu yayıncılığının geleceği, mücadele edilmesi gereken zorluklar, yeni eğilimler ve gençlere ulaşılabilirlik gibi pek çok konu tartışılacak.

Pek çok önemli isim bir araya geliyor

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve EBU Genel Direktörü Noel Curran’ın açılış konuşmalarını yapacağı etkinliğe, Türkiye ve Avrupa’dan önemli isimlerin katılımı bekleniyor. TRT World’ün deneyimli spikeri Maria Ramos’un sunuculuğunu yapacağı ve kamu yayıncılığının bugününün ve geleceğinin masaya yatırılacağı zirvede Google TV İçerik İşbirlikleri Başkanı Teodora Ivanova-Limon, uluslararası işletme gelişim uzmanı Olivier Van Duüren, Barcelona Navarra Üniversitesi IESE İşletme Fakültesi profesörlerinden Alejandro Lago gibi isimler konuşmacılar arasında yer alıyor.

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EBU Medya Zirvesinde sadece televizyon değil, dijital yayınlara yönelik söyleşiler ile birlikte özellikle gençlerin eğilimlerinin yakalanması, kamu yayıncılığı alanında içerik ve dağıtım stratejileri ile metaverse de öne çıkan temalar arasında.

Avrupa’da kamu yayıncılarını bir araya getirme amacı ile kurulan EBU, dünyadaki kamu yayıncıları birliklerinin en önemlilerinden biri olarak nitelendiriliyor.