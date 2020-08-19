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Hayat Ayasofya Camii için ödüllü öykü yarışması
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Ayasofya Camii için ödüllü öykü yarışması

Ayasofya Camii için ödüllü öykü yarışması

Genç MÜSİAD, 86 yıllık bir özlemin ardından yeniden ibadete açılan ‘Ayasofya Camii’ konulu bir hikaye yarışması düzenleyerek gençleri yazmaya davet ediyor. Geleceğin yazarlarını keşfetmek amacıyla düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi ise 1 Eylül 2020.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ayasofya Camii’nin yeniden cami olarak ibadete açılması Müslümanlar tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken Genç MÜSİAD, ‘Ayasofya Kurmaca Hikaye Yarışması’ ile gençlerin duygularını öykü aracılığıyla aktarmasına imkan tanıyor. Bir bölümü Ayasofya Camii'nde geçen kurmaca hikaye konulu yarışmaya başvurular ise www.gencmusiad.org.tr üzerinden yapılacak.

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Birinciye 5 bin TL ödül

35 yaşını aşmamış herkesin katılabiceği yarışmadaki öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış öykülerden oluşması şartı bulunuyor. Ayrıca yarışmaya gönderilecek öykülerin Ayasofya Camii" ile doğrudan ilgili olması aranılan kriterler arasında yer alıyor.

Yarışmada birincilik kazanan öyküye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise bin TL para ödülü verilecek.

Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu öykülerin kitap haline getirileceği yarışmaya son başvuru tarihi ise 1 Eylül 2020.

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