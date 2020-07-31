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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı yoğunluğu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı yoğunluğu

Kurban Bayramının ilk günü olması ve 86 yıl sonra kılınan ikinci cuma namazı nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yoğunluk yaşandı. Camiye girişler kontrollü yapılırken, içeride yer bulamayan vatandaşlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı.

Haber Merkezi AA
Kurban Bayramının ilk günü kılınan cuma namazı nedeniyle Ayasofya-i Kebir Camii​'nde büyük bir yoğunluk yaşandı.
Kurban Bayramının ilk günü kılınan cuma namazı nedeniyle Ayasofya-i Kebir Camii​'nde büyük bir yoğunluk yaşandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ikinci cuma namazı cami ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Kurban Bayramının ilk günü kılınan cuma namazı nedeniyle Ayasofya-i Kebir Camii'nde büyük bir yoğunluk yaşandı.

DHA

Camiye girişler kontrollü yapılırken, içeride yer bulamayan vatandaşlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı. Namaz kılanların içinde kadınların da olduğu görüldü.

DHA

Vatandaşlar, camiyi ziyaret etti

Cuma namazından sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek kontrollü şekilde camiye alındı.

DHA

Vatandaşlar camide de namaz kılıp, dualar etti. Bazı ziyaretçiler de cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti. Vatandaşların yanı sıra kafileler halinde Sultanahmet'e gelen turistler de rehberler eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

İHA

Bu arada polisler ve güvenlik görevlileri, vatandaşları ve turistleri, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Temizlik görevlileri de cami içi ve çevresinde çalışma yaptı.

Aileler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'ni görmek için alana geldiklerini ifade etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı yoğunluğu yaşandı
FOTOĞRAF 14
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Kurban Bayramının ilk günü kılınan cuma namazı nedeniyle Ayasofya-i Kebir Camii'nde büyük bir yoğunluk yaşandı.
Title
Camiye girişler kontrollü yapılırken, içeride yer bulamayan vatandaşlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı. Namaz kılanların içinde kadınların da olduğu görüldü.
Title
Vatandaşlar, camiyi ziyaret etti <br>​ <br>​ Cuma namazından sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek kontrollü şekilde camiye alındı.
Title
Vatandaşlar camide de namaz kılıp, dualar etti. Bazı ziyaretçiler de cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti. Vatandaşların yanı sıra kafileler halinde Sultanahmet'e gelen turistler de rehberler eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.
Title
Bu arada polisler ve güvenlik görevlileri, vatandaşları ve turistleri, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Temizlik görevlileri de cami içi ve çevresinde çalışma yaptı.
Title
Aileler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'ni görmek için alana geldiklerini ifade etti.
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı yoğunluğu yaşandı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ikinci cuma namazı cami ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.


Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Bayram Namazı kılındı. 86 yıl sonra açılan camideki ilk bayram namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra binlerce vatandaş saf tuttu.


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