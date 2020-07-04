Ayasofya için bir milyon imza: “#ilmekilmekAyasofya” etiketiyle başlatılan kampanyada Ayasofya'nın dijital halısına bir ilmek de siz atın

Ayasofya’nın cami statüsüne geçmesi için çeşitli dernekler sosyal medyadan imza kampanyaları başlattı. 1934’te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili Danıştay 10. Dairesi’ne açılan davanın duruşması sona erdi. Danıştay, Ayasofya ile ilgili kararını 15 gün içerisinde açıklayacağını bildirdi. Bu kapsamda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), yıllardır özlemi çekilen, bir çağı değiştiren Fatih Sultan Mehmet’in emaneti Ayasofya’nın secdeye hasretini bitirecek karar için sosyal medya hesaplarından imza kampanyası başlattı.
DİJİTAL HALI DOKUNUYOR
- TÜGVA, önceki sosyal medya hesaplarından “#ilmekilmekAyasofya” etiketiyle herkesi kampanyaya davet etti. Twitter’da gündem olan kampanyaya siyasetçiler, akademisyenler ve STK başkanları başta olmak üzere 500 bin vatandaştan destek geldi. Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi için yaptığı başvuruya destek olmak için imza kampanyası başlatan TÜGVA, en kısada sürede müzenin camiye dönüştürülmesini istiyor. Ayasofya’nın cami statüsüne geçmesi için destek vermek isteyenler, http://sevdamizidokuyoruz.com/ adresinden ad ve soyad ile imza kampanyasına katılabiliyor. İlim Adamları Derneği (İLADER) de Ayasofya’nın cami statüsüne geçmesi için imza kampanyası başlattı. Fatih Camisi önünde stant kuran dernek yetkilileri, vatandaşlardan imza istedi. İLADER Genel Başkanı Muhammet Kırışgiloğlu, aynı imza kampanyasının internet ortamında da devam ettiğini, sadece bugün için 09.00-17.00 saatleri arasında Fatih Camisi önünde imza toplayacaklarını söyledi. Kırışgiloğlu, Müslümanlar olarak Ayasofya’da namaz kılmanın hakları olduğunu vurgulayarak, “Fatih Camisi önünde toplanan imzalar ve internet ortamında verilen destek, 6 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacaktır” dedi.