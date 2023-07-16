Aydın'da rekor: 320 bin kadına sağlık eğitimi

Kadın sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla başlatılan Aydın Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında 320 binden fazla kadın sağlıkçı eğitim aldı. Eğitimler için köy, tarla, cezaevi demeden kadınlara ulaşıldığını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, projenin yüzde 77’sinin tamamlanmasıyla birlikte, özellikle meme ve rahim ağzı kanserine karşı bilinç oluşturulduğunu söyledi. Projeyle birlikte tarama ve kontrol sayılarının arttığını belirten Aksoy, “Binlerce kadın daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam için yapılması gerekenleri öğrendi” dedi.

Projenin 8 Mart 2022’de başladığını ifade eden Vali Aksoy, 2024’te tamamlanması beklenen projenin yüzde 77’sinin 17 ayda tamamlandığını ifade etti. Kadınların hastalıklar ve risk faktörleri açısından bilgilendirildiğini ifade eden Vali Aydın, “Şehrimizde gerçekten çok özverili bir çalışma yürütüldü. Sağlık çalışanlarımız köy, tarla, bahçe, yayla ve cezaevlerine kadar giderek kadınlara ulaştı. Proje ile kadınlar, meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanseri, kadın üreme sağlığı, sigara, uyuşturucu, obeziteden korunma, diyabet, normal doğum, emzirmenin önemi, organ bağışı ve akılcı ilaç kullanımı ile kadına şiddet konularında bilgilendirildi” diye konuştu.

15-69 yaş grubu 411 bin 522 kadına ulaşmayı hedefleyen projede kadınların şiddete karşı bilinçlendirildiğini anlatan Vali Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Şiddet ile ilgili bilgilendirmenin yanı sıra şiddete maruz kalındığında nereye ve nasıl başvurulacağı da anlatıldı. Sağlık Bakanlığı’nın da gündeminde yer alan normal doğumun özendirilmesi, anne sütünün çocuklar üzerindeki olumlu etkileri de yine kadınlara anlatıldı. Öte yandan yine proje ile bağımlılık, organ bağışı gibi önemli konular da eklendi. Bir kişi ‘ben organımı bağışlayacağım’ dese bile bu durum aile yetkililerinin izniyle oluyor. Biz de böyle bir durum yaşandığında pozitif yönte tutum alınır düşüncesiyle,organ bağışı farkındalığını projeye dahil ettik. Ailenin temeli kadınların, ayakları üzerinde sağlam durması için bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.”