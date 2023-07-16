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Hayat

Aydın'da rekor: 320 bin kadına sağlık eğitimi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un koordinesinde başlatılan, Aydın Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi, rekor katılımcı sayısına ulaştı. Projede köy, tarla, cezaevi demeden 320 binden fazla kadına sağlık eğitimi verildi. Vali Hüseyin Aksoy, projeyle birlikte tarama ve kontrol sayılarının arttığını söyledi.

Neslihan Önder
04:00 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aydın valisi Hüseyin Aksoy katılımcılara sertifika verdi.

Aydın valisi Hüseyin Aksoy katılımcılara sertifika verdi.

Kadın sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla başlatılan Aydın Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında 320 binden fazla kadın sağlıkçı eğitim aldı. Eğitimler için köy, tarla, cezaevi demeden kadınlara ulaşıldığını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, projenin yüzde 77’sinin tamamlanmasıyla birlikte, özellikle meme ve rahim ağzı kanserine karşı bilinç oluşturulduğunu söyledi. Projeyle birlikte tarama ve kontrol sayılarının arttığını belirten Aksoy, “Binlerce kadın daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam için yapılması gerekenleri öğrendi” dedi.


PROJE KADINLARI BİLİNÇLENDİRDİ

Projenin 8 Mart 2022’de başladığını ifade eden Vali Aksoy, 2024’te tamamlanması beklenen projenin yüzde 77’sinin 17 ayda tamamlandığını ifade etti. Kadınların hastalıklar ve risk faktörleri açısından bilgilendirildiğini ifade eden Vali Aydın, “Şehrimizde gerçekten çok özverili bir çalışma yürütüldü. Sağlık çalışanlarımız köy, tarla, bahçe, yayla ve cezaevlerine kadar giderek kadınlara ulaştı. Proje ile kadınlar, meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanseri, kadın üreme sağlığı, sigara, uyuşturucu, obeziteden korunma, diyabet, normal doğum, emzirmenin önemi, organ bağışı ve akılcı ilaç kullanımı ile kadına şiddet konularında bilgilendirildi” diye konuştu.


TOPLUMUN TEMELİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

15-69 yaş grubu 411 bin 522 kadına ulaşmayı hedefleyen projede kadınların şiddete karşı bilinçlendirildiğini anlatan Vali Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Şiddet ile ilgili bilgilendirmenin yanı sıra şiddete maruz kalındığında nereye ve nasıl başvurulacağı da anlatıldı. Sağlık Bakanlığı’nın da gündeminde yer alan normal doğumun özendirilmesi, anne sütünün çocuklar üzerindeki olumlu etkileri de yine kadınlara anlatıldı. Öte yandan yine proje ile bağımlılık, organ bağışı gibi önemli konular da eklendi. Bir kişi ‘ben organımı bağışlayacağım’ dese bile bu durum aile yetkililerinin izniyle oluyor. Biz de böyle bir durum yaşandığında pozitif yönte tutum alınır düşüncesiyle,organ bağışı farkındalığını projeye dahil ettik. Ailenin temeli kadınların, ayakları üzerinde sağlam durması için bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.”


#sağlık
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