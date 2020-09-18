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Hayat Aydında yer alan Aziz Nikolaos Kilisesi turizme kazandırılacak
KÜLTÜR SANAT

Aydın'da yer alan Aziz Nikolaos Kilisesi turizme kazandırılacak

Aydın'da yer alan ve 13'üncü yüzyılda yapılan Aziz Nikolaos Kilisesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihi kilisenin restore edileceğini bildiren Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, bölgeye değer vereceklerini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Aziz Nikolaos Kilisesi
Aziz Nikolaos Kilisesi

Güllübahçe Mahallesi'ndeki eski Rum yerleşkesi olan ve o zamanki adıyla 'Gelebeç' olarak anılan bölgede, 13'üncü yüzyılda yapılan ve 1821 yılında restore edilen Aziz Nikolaos Kilisesi, iklim koşulları ile definecilerin yaptığı kaçak kazılar nedeniyle tahrip oldu. Anadolu'da Noel Baba adına inşa edilmiş ikinci kilise olması nedeniyle büyük önem taşıyan tarihi kilise, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Aziz Nikolaos Kilisesi

İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 20 Mayıs 1992 tarihli kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, 6 yıl sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen kilisenin içler acısı durumu, mahalleliyi harekete geçirdi.

Aziz Nikolaos Kilisesi

Mahalleli,1922 yılında Rumlar'ın gitmelerinden sonra, mübadele ile gelen Türkler tarafından 25-30 yıl kadar değiştirilmeden cami olarak da kullanılan tarihi kilise için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile irtibata geçti. Özellikle iç kısmındaki sütunlarında ciddi hasarlar bulunan kilisede, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, inceleme yaptı.

Düzgün olmayan yerel taşlardan yapılmış olan çan kulesi ve kemiklik bölümlerinden oluşan kilisede yakın zamanda restorasyon yapılacağını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Kiliseyi kültür turizmine kazandırarak, bölgeye hak ettiği değeri vereceğiz" dedi.

Aziz Nikolaos Kilisesi

Tuncer, şöyle konuştu:

  • "Aziz Nikolaos Kilisesi tarihi 13'üncü yüzyıllara dayanan daha sonra 1800'lü yıllarda restore edilip şu anki haline kavuşan bir yapıdır. Bizim kültür mirasımızdır. Aziz Nikolaos Kilisesi'nin bazı avantajları var. Güllübahçe mahallesi içerisindeki bu yapı eşsiz dokusu içinde güzel bir manzara sunuyor. Bizi etkileyen bir yapıya sahip. Güllübahçe mahallemizin pansiyon, restoran gibi çeşitli turizm noktasında belli bir avantaja sahip olduğunu gördük. Bu açıdan Aziz Nikolaos Kilisesi'nin iyileştirilme ve restorasyon çalışmalarına öncelik vermek bizim sorumluluğumuzda. Güllübahçe'nin mevcut turizm potansiyelini zaten kullanıyor olması bu açıdan avantajlı bir tercih olarak karşımızdadır. Gerekli çalışmaları en kısa zamanda başlatacağız"
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