Aydın'da yer alan Aziz Nikolaos Kilisesi turizme kazandırılacak

Güllübahçe Mahallesi'ndeki eski Rum yerleşkesi olan ve o zamanki adıyla 'Gelebeç' olarak anılan bölgede, 13'üncü yüzyılda yapılan ve 1821 yılında restore edilen Aziz Nikolaos Kilisesi, iklim koşulları ile definecilerin yaptığı kaçak kazılar nedeniyle tahrip oldu. Anadolu'da Noel Baba adına inşa edilmiş ikinci kilise olması nedeniyle büyük önem taşıyan tarihi kilise, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Aziz Nikolaos Kilisesi

İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 20 Mayıs 1992 tarihli kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, 6 yıl sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen kilisenin içler acısı durumu, mahalleliyi harekete geçirdi.

Aziz Nikolaos Kilisesi

Mahalleli,1922 yılında Rumlar'ın gitmelerinden sonra, mübadele ile gelen Türkler tarafından 25-30 yıl kadar değiştirilmeden cami olarak da kullanılan tarihi kilise için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile irtibata geçti. Özellikle iç kısmındaki sütunlarında ciddi hasarlar bulunan kilisede, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, inceleme yaptı.

Düzgün olmayan yerel taşlardan yapılmış olan çan kulesi ve kemiklik bölümlerinden oluşan kilisede yakın zamanda restorasyon yapılacağını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Kiliseyi kültür turizmine kazandırarak, bölgeye hak ettiği değeri vereceğiz" dedi.

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Aziz Nikolaos Kilisesi

Tuncer, şöyle konuştu: