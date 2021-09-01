Hayat Ayılardan ürküp kaçan 31 koyun dere yatağında sıkışarak telef oldu
AKTÜEL

Ayılardan ürküp kaçan 31 koyun dere yatağında sıkışarak telef oldu

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Gümüşdamla köyü yaylasında iki ayı ve yavrularından ürküp kaçarken ağaçlıklı dere yatağında sıkışan sürüdeki 31 koyun telef oldu.

Haber Merkezi İHA
Ayılardan ürküp kaçan 31 koyun dere yatağında sıkışarak telef oldu
Dere yatağına sıkışan koyunlar boğuldu.

Gümüşdamla köyü yaylasında ormanlık arazinin üst kısmında otlamakta olan Ali Bozkuş, Can Sever, Durkaya Güçlü, Şakir Soysal, Yunus Nadi Turan ve Ziyaattin Bozkuş’a ait 600 adet koyuna ayılar saldırdı. İki yetişkin ve bir yavru ayıdan ürküp kaçan sürüdeki 31 koyun ağaçlık dere yatağına sıkışmalarından dolayı boğularak telef oldu.
Hayvanları sadece ürkütüp kaçıran ayılar daha sonra ormanlık arazide gözden kayboldu.
Sürü çobanı vatandaş, “Yukarıdan 2 tane büyük ayı geldi. Köpekler üzerlerine doğru gitti. Daha sonra bir tanede yavru ayı çıktı. Köpekleri kaçırttılar. Benim üzerime gelince kaçtım. Koyun sürüsü ürktü, kaçtı. Ağaçlık dere yatağına girip sıkışan 31 koyun boğularak telef oldu. Ayılar gitti. Ayının birinin boynunda da tasma gibi bir şey vardı” dedi.

Tarla kenarına biriken sudan içen 164 koyunun ağzından kan ve köpük gelmeye başladı: Hepsi telef oldu
HAYAT
Tarla kenarına biriken sudan içen 164 koyunun ağzından kan ve köpük gelmeye başladı: Hepsi telef oldu

Zehirli yem verilen 300 koyun telef oldu
OYNAT 02:44
Zehirli yem verilen 300 koyun telef oldu
Konya'da meralık alanda otlayan yaklaşık 300 damızlık koyun kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından zehirli besi yemi verilerek telef edildi. Can çekişen çoğu koyun ise acı çekmemeleri için sahipleri tarafından boğazları kesildi.


Abone Ol Google News
Yenilen gol olay çıkardı

Yenilen gol olay çıkardı

'Anlaşmazlık oldu' dedi, Rıdvan Dilmen tepki gösterdi.
Polislere para teklif etmişti

Polislere para teklif etmişti

​Eski MasterChef yarışmacısı hakkında karar.
Yıkıldık

​2-0 öne geçtiğimiz maçın son dakikasında 2 puan bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubaylara seslendi.

​1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.
''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

​Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.