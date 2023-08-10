Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın oldu

Türkiye saatiyle 07.44’te Kuzey İrlanda’dan kulaç atmaya başlayan genç sporcu, saat 19.32'de İskoçya’ya ulaştı. Daha önce Manş Denizi’ni geçen en genç Türk kadın yüzücü unvanına da sahip olan Türkoğlu, yeni derecesini cumhuriyetin 100’üncü yılına adadı. Türkoğlu, karaya ulaştığında Türk bayrağı açarak zaferini kutladı.

Ortalama 13 derecelik suda kulaç attı

Ortalama 13 derecelik suda Kuzey Kanalı’nı geçen Aysu Türkoğlu’nun vücudunda soğuğa bağlı yanık ve ödemler oluştu. Aralıksız şekilde yüzen Türkoğlu, kendisine özel olarak hazırlanan vücut sıcaklığından yüksek sıvı gıdalar ve ağrı kesicilerle aralıklı olarak besin ihtiyacını giderdi.

Kulaçlarına yunuslar eşlik etti

Türkoğlu’na performansı boyunca tekneyle bir ekip de eşlik etti. Kimi zaman tehlikeli denizanalarına karşı kulaç atan yüzücüye kimi zaman da yunusların eşlik ettiği görüldü.

Aysu Türkoğlu kimdir?