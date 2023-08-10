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Hayat

Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın oldu

22 yaşındaki maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. Kuzey İrlanda'dan kulaç atmaya başlayan Türkoğlu, 11 saat 48 dakika aralıksız yüzerek İskoçya'ya ulaştı.

09:35 . 10/08/2023 Perşembe
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Türkoğlu’na performansı boyunca tekneyle bir ekip de eşlik etti.

Türkoğlu’na performansı boyunca tekneyle bir ekip de eşlik etti.

Türkiye saatiyle 07.44’te Kuzey İrlanda’dan kulaç atmaya başlayan genç sporcu, saat 19.32'de İskoçya’ya ulaştı. Daha önce Manş Denizi’ni geçen en genç Türk kadın yüzücü unvanına da sahip olan Türkoğlu, yeni derecesini cumhuriyetin 100’üncü yılına adadı. Türkoğlu, karaya ulaştığında Türk bayrağı açarak zaferini kutladı.

Ortalama 13 derecelik suda kulaç attı

Ortalama 13 derecelik suda Kuzey Kanalı’nı geçen Aysu Türkoğlu’nun vücudunda soğuğa bağlı yanık ve ödemler oluştu. Aralıksız şekilde yüzen Türkoğlu, kendisine özel olarak hazırlanan vücut sıcaklığından yüksek sıvı gıdalar ve ağrı kesicilerle aralıklı olarak besin ihtiyacını giderdi.

Kulaçlarına yunuslar eşlik etti

Türkoğlu’na performansı boyunca tekneyle bir ekip de eşlik etti. Kimi zaman tehlikeli denizanalarına karşı kulaç atan yüzücüye kimi zaman da yunusların eşlik ettiği görüldü.

Aysu Türkoğlu kimdir?

2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da dünyaya gelen Aysu Türkoğlu, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antranörlük bölümünde 3'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor. Yüzmeye 7 yaşında başlayan Türkoğlu, 14 yaşında yüzmenin açık su branşıyla kariyerine devam etti. İlk katıldığı uluslararası Aquamasters yüzme yarışında 6 kilometrelik parkurda kadınlar klasman 1'incisi oldu. 29 Temmuz 2022'de ise İngiltere ile Fransa arasında bulunan 60 kilometrelik Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu.

#Aysu Türkoğlu
#Kuzey Kanalı
#İrlanda
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