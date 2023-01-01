Azaldıkça çoğalan

Güray Süngü’yle ilk karşılaşmamız 93-C’ye ithaf ettiği ‘uzun hikâye’si İnsanın Acayip Kısa Tarihi vesilesiyledir. Kitabı okuduktan sonra ilk intibam şu olmuştu: Değişik üslup, yalın ve akıcı dil, kıvrak zekâ, makine gibi çalışan muhakeme.

1976’da Kadırga’da doğan Süngü’nün çocukluğu Ayasofya ve Sultanahmet civarında geçer. Gedikpaşa’da esnaflık yapan babasının yanında çalışır. Uludağ Üniversitesi’ni bitirerek özel sektörde işe başlar. 2009’da yayın sektörüne geçen Süngü’nün kitapları Ketebe’den yayımlanır. Birçok ödül alan yazarın yayımlanmış 14 kitabı var.

Ketebe Yayınları tarafından geçen yıl yeniden basılan Az Kalan Gölge romanını yaz sıcağı eşliğinde okudum. Okumada kolaylık sağlayan bir teknikle yazılmış roman. Bazıları bu türdeki eserlere bildungsroman (oluşum romanı) dese de bir ‘fragman roman’la karşı karşıyayız. ‘Fragman roman’ tekniği, günümüze çok uygun. Parça parça oku, istediğin kısmı hatırla, istemediğini unut. Ayrıca metinler birbirinden kopuk gibi gözükmesine rağmen akıcılık da var. Süngü’nün eserinden dört yıl sonra yayımlanan Ayfer Tunç’un Kuru Kız’ı da ‘fragman roman’a örnek gösterilebilir.

Değişik bir tarzı var Süngü’nün. Kısa metni, geçişkenliği, tek karakter üzerinden yürüyen ve ilerledikçe genişleyen anlatımı tercih etmiş bu çalışmasında. Anlatım yalın. İç konuşmalarda şapkalarla, tırnaklarla uğraşmıyor. Yer yer -ileri- sıçramalar yaparak merakı üst seviyede tutuyor. Bazen ‘soru cevap’larla ilerliyor. Bütünleme demiyor mesela, büt diyor. Yer yer muhatabıyla veya kendiyle konuşuyor; kelime oyunları yapıyor: Başına Güneş geçmişti (milli) takımın (s. 100).

Romanın kahramanı Osman dikkat çekici ‘saf’ bir tip. Yaşarken bir yandan da hayatı seyrediyor. Yaşamaya çalışıyor fakat saklanıyor ve kaçıyor. Oysa kaçmak mümkün değil, çünkü “... ne kadar uzak durursan dur, hayat sana bulaşıyor..” (s. 49). Osman’ın bedeni ve fikriyatı büyüyüp gelişiyor olabilir lâkin içe doğru bir çöküş görülüyor. İki kıymetlisi var. Biri Peygamber Kılıcı (çiçeği) diğeri de içinde yaşattığı babası. Peygamber Kılıcı yuvayı, evi temsil ediyor. Baba ise ‘eksiği olmadığı zaman hissedilen’i. İkisi arasındaki problemli ilişki, ‘abdest’ sembolü üzerinden yürüyor. Konuşamıyorlar. Tam bunu başaracakları sıra baba abdest almaya niyetleniyor ve mekânı terkediyor. Baba ölünce oğul, “Bu, (durum) hangimizin güzelliği hangimizin kusuru bilmiyorum” (s. 60) itirafında bulunuyor. Aralarındaki gizli ‘Doğu-Batı’ çatışması da gözden kaçmıyor. Bu çetrefil ilişki oğul açısından, “Beni hiç sevmedin be baba..” (s. 222) yargısına varıyor.

Bir arayışı ve kaçışı var Osman’ın. Denizler, okyanuslar aşarak süren bu hamleleri yitiklik ve yenilgiyle sonlanıyor. Nihayetinde İstanbul’a dönüp günlerce sürecek bir ölüm uykusuna yatıyor. Dünya dediğimiz ölülerin yattığı yer değil mi zaten?

Sonrasında olanları meraklı okurlara bırakıp notlarıma geçiyorum. İlkin Osman’ın ‘şiirsel’ yanından bahsedeyim. “Yenilgi yenilgi biriken bir şey vardır...” (s. 64) der bir ara. Anlarız ki Sezai Karakoç okumuş. Yetmemiş İsmet Özel’den İbrahim Tenekeci’ye; Cahit Zarifoğlu’ndan Mustafa Akar’a ve Hasan Hüseyin Korkmazgil’e kadar birçok şairi tanımış.

Dünya ve Türkiye’nin yakın geçmişine ışık tutan eserde, 12 Eylül sonrası var. Ülkemizin yakıcı gerçeklerinden olan Güneydoğu hadisesi var. 28 Şubat var. 15 Temmuz var. Türkiye’nin siyasi geçmişi var. Hak, eşitlik, özgürlük var. Allah’la aramızın nasıllığı var. Karşı olmanın büyüsü var. Zihnin bulanıklığı var.

“... her yerdelerdi ama yok gibiydiler de. (s. 76) tanımlamasıyla ‘Fetö’ye dikkat çekiyor yazar. Susurluk hadisesini, “Bir Mercedes bir kamyona arkadan bindirdi, memleketin şaftı kaydı (s. 45) cümlesiyle eleştiriyor. Romanın 99. fragmanına geldiğimizde Erdoğan gerçeğiyle karşılaşıyoruz: ... galiba Tayyip’i deviremediler. Adam iri ve uzundu, düşse muhakkak haberim olurdu (s. 207). Siyasetten uzak olan Osman bir gün ‘jop’un tadını sırtında hissedince bu konuya ilgi duyar. İlgilenmekle de kalmaz, başörtüsü mağdurlarını arayıp bulur, ‘siyasal İslâm’la karşılaşır.

Osman’ın arkadaşı gayri müslim Leo’nun Müslüman tarifi çok çarpıcı: Siz Müslüman Anadolulu alt ve hatta orta sınıf... Dinine bağlı gözükürsünüz, ama lafta. Babanız da hacı filandır ama camiye gidip gelir başka bir şey yoktur. Düşünce, tefekkür, inşa filan... (s. 42).

Anlatımı, cümleyi yarım bırakmaları, tezatları, duruluğunun yanında bulanıklıkları ve âni sorularıyla, kafamızdakileri okuması ve elbette zekâsıyla öne çıkan Süngü, Az Kalan Gölge’de, “Bu adam aslında benim” dedirten kahramanıyla uzun ve sonu olmayan bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Osman’la okyanuslar, kıtalar aşıyor, arıyor, kaçıyor, içe çekiliyoruz. Kaçtıkça azalıyoruz. Azaldıkça içimizde bir şeyler çoğalıyor...

Sahi Osman hangimiz?





Aycın’ın gördüğü

Kimi hikâyecidir hikâyesini yazar, kimi çizerdir, derdini çizgiyle anlatır. Hasan Aycın gibi müstesna sanatkârlarsa hem çizer hem yazar hem de okur. Çizginin noksanını yazıyla, yazının noksanını çizgiyle tamamlar. Bunlar yetmiyorsa susar.

Çizgiyi hikmetle birleştiren Aycın’ın hatıralarını kaleme aldığı kitabı Müşahedat / Hayata Merhaba’yı (Ketebe Yayınları, 2023) biraz içlenerek okudum. Eskinin/geçmişin hüzünlendiren bir yanı var ve ondan kaçılmıyor. Yeni Şafak’ın da çizeri olan sanatçı, eserinde Balıkesir’in Aslantepecik köyünde başlayıp İstanbul’a uzanan hikâyesini ve hakikati arama yolculuğunu bütün samimiyetiyle ortaya koyuyor. Sayfalar arasından yükselen iğde kokusu kumru seslerine karışıyor. “Kalk gidelim” diyoruz içimizden; tozlu yollara, tarlalara, kireç badanalı evlere, köyümüze..

Aycın’ın çizgisi hakkında çok şey söylenmiştir. Bana göre çizgisi yalın ve basittir. Zenginlik işte bu yalınlıkta saklıdır. Şöyle der bir konuşmasında: Bizim eserlerimizin tamlığı kısıtlılığındadır. İsmet Özel’in şiirle, Mustafa Kutlu’nun hikâyeyle yaptığı neyse, Aycın’ın çizgiyle ortaya koyduğu odur. Kalemiyle ‘düşmüş’e el uzatır. Yılgınlık yok, umut hep vardır zira gece ne kadar karanlıksa sabah o kadar yakındır. Müslümanca yaşar Aycın, yaşadığı gibi bakar. Şaşmayan bir yürüyüşü vardır. Bu hali şöyle açıklar: Ben müstakim bir insanım, ... çizgim, yolumdan ayrı değildir. Çizgi ve estetik birbirini tamamlayarak yükselir onda.

Çizgiyle kurduğu dünyasını roman, hikâye ve çocuk kitapları yazarak yani yazıyla besliyor Aycın. Bunları yaparken zorlayıp yormuyor, ahengi bozmuyor.

Üstadın yazıları hakkındaki ilk intibam ‘yazı’nın ‘çizgi’ kuvetine ulaş(a)madığı yönünde. Buna rağmen Türkçe’sindeki duruluk ve anlatımındaki samimiyet dikkat çekici. Yazıyla çizgiyi aynı hizada tuttuğu açık. “Yazmak sırrı sızdırmaktır. Çizmek de yazmak gibidir, sırrı sızdırır” diyor bir başka konuşmasında.

Hikâye tadında 16 metnin yeraldığı eserde altı çizilecek güzel cümleleri var Aycın’ın. Bazılarını buraya alayım: ... iki gün arayla iki güvercin kanatlanırken, hüzün yaşayanların gözkapaklarına yuva yapıyor (s. 7), ... ağaç kurtlarının geceyi kemiren sesleri... (s. 12), ... yüzü zaman zaman güneşli bir bahçeyi andırıyor (s. 15), Hayata ve ölüme yer hizasından bakıyorlardı (s. 59). Bazen hikmetli sözlere de rastlıyoruz: Yollar dolu fakat kimse yolcu değil (s. 59). Müşahedat’ta yaşadıklarını, gördüklerini, duyduklarını, zihnine nakşettiklerini dillendiriyor Aycın. Bugünkü Aycın’ın geçmişe, çocuk Aycın’a ve çevresinde gelişen olaylara bakışını çok iyi yansıtıyor üstat.

Hasılı, bizim en mahcup halimizdir Aycın. Gülden narin yapımızdır. Boynu bükük duruşumuz, Allah’a açılan elimiz, konuşmadan söyleyen dilimiz, çocuk kalan yanımızdır.

İsterdim ki Mustafa Kutlu yazsın, Hasan Aycın çizsin, çocuklarımız okusun.



