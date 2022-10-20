Aziz Sancar: Kıbrıs Türkü ve onun istikbali benim için Türkiye Türkü kadar kutsaldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma esnasında dünyaya yaptığı "KKTC'yi tanıyın" çağrısına Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından biri olan Nobel Ödüllü Aziz Sancar'dan destek gelmiş, Sancar'ın İngilizce olarak "KKTC'yi tanınmalı" yazan tişört ile verdiği poza beğeni yağmıştı. Vatandaşların bu hassasiyeti için teşekkür ettiği Sancar, Kıbrıs halkına bir mesaj da gönderdi. Aziz Sancar, "Kıbrıs Türkü ve onun istikbali benim için Türkiye Türkü kadar kutsaldır. Bu benim için yeni bir şey değil. Ben 9 yaşındayken Dr. Fazıl Küçük’ün Anıtkabir’deki ‘Ya Taksim ya ölüm’ mitingine katıldım…” ifadelerini kullandı.

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