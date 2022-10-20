Hayat Aziz Sancar Kıbrıs Türkü ve onun istikbali benim için Türkiye Türkü kadar kutsaldır
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Aziz Sancar: Kıbrıs Türkü ve onun istikbali benim için Türkiye Türkü kadar kutsaldır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma esnasında dünyaya yaptığı "KKTC'yi tanıyın" çağrısına Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından biri olan Nobel Ödüllü Aziz Sancar'dan destek gelmiş, Sancar'ın İngilizce olarak "KKTC'yi tanınmalı" yazan tişört ile verdiği poza beğeni yağmıştı. Vatandaşların bu hassasiyeti için teşekkür ettiği Sancar, Kıbrıs halkına bir mesaj da gönderdi. Aziz Sancar, "Kıbrıs Türkü ve onun istikbali benim için Türkiye Türkü kadar kutsaldır. Bu benim için yeni bir şey değil. Ben 9 yaşındayken Dr. Fazıl Küçük’ün Anıtkabir’deki ‘Ya Taksim ya ölüm’ mitingine katıldım…” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Aziz Sancar: Kıbrıs Türkü ve onun istikbali benim için Türkiye Türkü kadar kutsaldır
Aziz Sancar

Türkiye, yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası toplumda tanınmasına yönelik çabalarını sürdürüyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcı ülkelere hitap ederek, katılımcı ülkelere KKTC'nin tanınması çağrısında bulundu.

SANCAR'DAN 'KKTC TANINMALI' TİŞÖRTÜ

KKTC'nin tanınmasına yönelik çalışmalardan biri de üzerinde İngilizce olarak ''KKTC Tanınmalı'' yazan tişörtler.

''KKTC Tanınmalı'' tişörtünü son olarak Nobel Ödüllü dünyaca ünlü Prof. Dr. Aziz Sancar giydi.

  • Sancar'ın bu desteği sosyal medyada beğeni toplarken, binlerce kullanıcı Sancar'a ''vatansever ve milliyetçi'' yorumunda bulundu.

'KIBRIS TÜRKÜ VE İSTİKBALİ KUTSALDIR'

Kıbrıs Türk Halkı’na mesaj gönderen Aziz Sancar, "Kıbrıs Türkü ve onun istikbali benim için Türkiye Türkü kadar kutsaldır. Bu benim için yeni bir şey değil. Ben 9 yaşındayken Dr. Fazıl Küçük’ün Anıtkabir’deki ‘Ya Taksim ya ölüm’ mitingine katıldım…” dedi.

RUSYA DA KKTC'YE DOĞRUDAN UÇUŞ BAŞLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM'deki hitabında "KKTC'yi tanıyın" çağrısından sonra Rusya'nın KKTC'ye doğrudan uçuş seferleri başlatacağı açıklanmıştı. Rus basınında, Moskova'nın KKTC'de temsilcilik açmayı da planladığı duyurulmuştu.

Milliyetçilik budur: Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar 'KKTC Tanınmalı' tişörtünü giydi
GÜNDEM
Milliyetçilik budur: Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar 'KKTC Tanınmalı' tişörtünü giydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti resmen tanınmalı
OYNAT 01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti resmen tanınmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Kıbrıs Türklerine yönelik zulme dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumun, BM prensipleriyle çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.


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