Türkiye, yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası toplumda tanınmasına yönelik çabalarını sürdürüyor.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcı ülkelere hitap ederek, katılımcı ülkelere KKTC'nin tanınması çağrısında bulundu.
SANCAR'DAN 'KKTC TANINMALI' TİŞÖRTÜ
KKTC'nin tanınmasına yönelik çalışmalardan biri de üzerinde İngilizce olarak ''KKTC Tanınmalı'' yazan tişörtler.
''KKTC Tanınmalı'' tişörtünü son olarak Nobel Ödüllü dünyaca ünlü Prof. Dr. Aziz Sancar giydi.
- Sancar'ın bu desteği sosyal medyada beğeni toplarken, binlerce kullanıcı Sancar'a ''vatansever ve milliyetçi'' yorumunda bulundu.
'KIBRIS TÜRKÜ VE İSTİKBALİ KUTSALDIR'Kıbrıs Türk Halkı’na mesaj gönderen Aziz Sancar, "Kıbrıs Türkü ve onun istikbali benim için Türkiye Türkü kadar kutsaldır. Bu benim için yeni bir şey değil. Ben 9 yaşındayken Dr. Fazıl Küçük’ün Anıtkabir’deki ‘Ya Taksim ya ölüm’ mitingine katıldım…” dedi.
RUSYA DA KKTC'YE DOĞRUDAN UÇUŞ BAŞLATACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM'deki hitabında "KKTC'yi tanıyın" çağrısından sonra Rusya'nın KKTC'ye doğrudan uçuş seferleri başlatacağı açıklanmıştı. Rus basınında, Moskova'nın KKTC'de temsilcilik açmayı da planladığı duyurulmuştu.