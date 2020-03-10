Azmin zaferi: Annesinin desteğiyle atletizmde tarih yazdı

İstanbul'da yaşayan Hamide Doğangün, 2002 yılında 9 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci oldu. Hastanede 2 yıl süren tedavi sonrası tekerlekli sandalyeyle hayatına devam eden Doğangün, taburcu olduğunda ilk gittiği yer okulu oldu. Kendine eşlik eden anne, baba ve doktorlarıyla okula gittiğinde arkadaşlarının onu ilk defa tekerlekli sandalyede görmesinden dolayı yaşadığı üzüntü hayatında dönüm noktası olan Doğangün, sporla hayata tutundu.

DHA Genç kız sporla hayata yeniden tutundu.

İlk şampiyonada altın madalya

Annesi Dilber Kurt'un sürekli evde kalması yerine sosyal hayata katılmasını istediği Doğangün, ilk olarak basketbola başladı. Hamide Doğangün, 2 yıl basketbol oynadıktan sonra annesinin ısrarıyla atletizm branşına yöneldi. Doktorları ve ailesinin desteğiyle kullanmayı öğrendiği tekerlekli sandalyeyle kısa sürede atletizmde başarılı olan Hamide Doğangün, 2008 yılında ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

DHA Hamide, annesinin an olsun desteğini esirgemediğini söyledi.

"Tokyo'da bayrağımızı dalgalandıracağım"

Tokyo Paralimpik Oyunları için Antalya'da antrenörü Ömer Cantay yönetiminde kamp çalışmalarını sürdüren Doğangün, "10 Türkiye şampiyonluğum var. Bir dünya ikinciliği, 2 dünya üçüncülüğü elde ettim. 5 defa üst üste Avrupa şampiyonu oldum. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılan ilk kadın Türk sporcuyum. Finalde koştum ve 4'üncü oldum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandım. Tokyo'da bayrağımızı dalgalandırıp, başarımı madalyayla taçlandıracağım" ifadelerini kullandı.