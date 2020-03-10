Hayat Azmin zaferi Annesinin desteğiyle atletizmde tarih yazdı
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Azmin zaferi: Annesinin desteğiyle atletizmde tarih yazdı

Geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci olan 27 yaşındaki Hamide Doğangün, tekerlekli sandalyesine rağmen annesinin desteğiyle, sporla hayata tutundu. Paralimpik Oyunları'na üst üste 2 defa katılan ilk Türk kadın sporcu olan Doğangün, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandım. Orada bayrağımızı dalgalandırıp, başarımı madalyayla taçlandıracağım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hamide Doğangün, Türk bayrağını Tokyo'da dalgalandırmak için gece gündüz çalışıyor.
Hamide Doğangün, Türk bayrağını Tokyo'da dalgalandırmak için gece gündüz çalışıyor.

İstanbul'da yaşayan Hamide Doğangün, 2002 yılında 9 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci oldu. Hastanede 2 yıl süren tedavi sonrası tekerlekli sandalyeyle hayatına devam eden Doğangün, taburcu olduğunda ilk gittiği yer okulu oldu. Kendine eşlik eden anne, baba ve doktorlarıyla okula gittiğinde arkadaşlarının onu ilk defa tekerlekli sandalyede görmesinden dolayı yaşadığı üzüntü hayatında dönüm noktası olan Doğangün, sporla hayata tutundu.

DHA
Genç kız sporla hayata yeniden tutundu.

İlk şampiyonada altın madalya

  • Annesi Dilber Kurt'un sürekli evde kalması yerine sosyal hayata katılmasını istediği Doğangün, ilk olarak basketbola başladı. Hamide Doğangün, 2 yıl basketbol oynadıktan sonra annesinin ısrarıyla atletizm branşına yöneldi. Doktorları ve ailesinin desteğiyle kullanmayı öğrendiği tekerlekli sandalyeyle kısa sürede atletizmde başarılı olan Hamide Doğangün, 2008 yılında ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

DHA
Hamide, annesinin an olsun desteğini esirgemediğini söyledi.

"Tokyo'da bayrağımızı dalgalandıracağım"

Tokyo Paralimpik Oyunları için Antalya'da antrenörü Ömer Cantay yönetiminde kamp çalışmalarını sürdüren Doğangün, "10 Türkiye şampiyonluğum var. Bir dünya ikinciliği, 2 dünya üçüncülüğü elde ettim. 5 defa üst üste Avrupa şampiyonu oldum. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılan ilk kadın Türk sporcuyum. Finalde koştum ve 4'üncü oldum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandım. Tokyo'da bayrağımızı dalgalandırıp, başarımı madalyayla taçlandıracağım" ifadelerini kullandı.

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