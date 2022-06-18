Babalara hatırlanmak yetiyor: Hediye olacaksa 'tesbih' olsun

Araştırma şirketi Areda Survey, Babalar Günü vesilesiyle bir araştırma yaptı. Bin 100 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, katılımcı babalara kendisine alınmasını en çok istediği hediyeler soruldu. Katılımcıların yüzde 30,8’i hatırlanmak yanıtı verirken, yüzde 26,1’i ailemle dolu dolu bir gün geçirmek, yüzde 12,3’ü tespih, yüzde 9,8’i kravat yanıtını verdi.

Babalar en çok hatırlanmak istiyor.

Babaların almak istedikleri diğer hediyelerin sıralaması şöyle: El emeğiyle hazırlanan bir hediye, kıyafet, takım forması, baba koltuğu, teknolojik alet, parfüm, yemeğe çıkarılmak, cüzdan ve kalem. Ayrıca araştırmada, her 3 erkekten birinin de hediyenin parasını kendisinin ödediği belirlendi.