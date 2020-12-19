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Hayat Babaları cezaevinde Bugün kardeşimin doğum günü pasta alamıyoruz diye mesaj attı polis ekipleri yetişti
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Babaları cezaevinde: 'Bugün kardeşimin doğum günü pasta alamıyoruz' diye mesaj attı polis ekipleri yetişti

Babaları cezaevinde: 'Bugün kardeşimin doğum günü pasta alamıyoruz' diye mesaj attı polis ekipleri yetişti

Adana’da polis, babası cezaevinde olan ve maddi durumları yerinde olmayan 12 yaşındaki Medine Kıvrım, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine ‘Bugün kardeşimin doğum günü pastasını alamıyoruz, annem de çok üzülüyor’ mesajını attı. Ekipler 3 yaşındaki Deniz Su’yu mutlu etmek için harekete geçti. Pasta ve oyuncaklarla eve doğru yola çıkan ekipleri karşısında gören Deniz ve ailesi çok mutlu oldu.

Haber Merkezi İHA
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Su'ya oyuncak hediye etti.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Su'ya oyuncak hediye etti.

Babaları cezaevinde olan Fadime Medine Kıvrım (12), Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine ‘Bugün kardeşimin doğum günü pastasını alamıyoruz, annem de çok üzülüyor’ mesajını attı. Ekipler ise küçük Deniz Su’yu mutlu etmek için Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla harekete geçti. Yaptırdıkları yaş pasta ve oyuncaklarla evine gelen polisleri kapıda gören Deniz Su’nun çok mutlu olduğu görüldü. Küçük Deniz, dilek tutup mumları üfleyerek doğum gününü kutladı. Ayrıca polisler küçük kızın kardeşlerine de hediye verdi.

Anne Reyhan Kıvrım (29) ise gazetecilere çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Büyük kızım dün polis merkezine mesaj atmış ve ‘bugün kardeşimin doğum günü pastasını alamıyoruz, annem de çok üzülüyor’ demiş. Onun içinde polisler bugün Allah razı olsun geldiler kızımın doğum gününü kutladılar. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutluyum” diye konuştu.

Deniz Su önce pastasını üfledi sonra hediyelerini açtı.

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