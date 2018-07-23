Hayat Bahçeciden SGKlı hastalara tüp bebek hizmeti
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Bahçeci'den SGK'lı hastalara tüp bebek hizmeti

Çocuk sahibi olmak isteyen ancak maddi yetersizlik nedeniyle tüp bebek tedavisine başlayamayan çiftlere Bahçeci’den güzel haber. Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi artık SGK'lı hastalara da hizmet verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi artık SGK'lı hastalara da hizmet verecek.
​Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi artık SGK'lı hastalara da hizmet verecek.

SGK ile sözleşme sürecini tamamlayan Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi, artık SGK’lı hastalara da hizmet verecek. Çocuk sahibi olmak isteyen ancak maddi yetersizlik nedeniyle tüp bebek tedavisine başlayamayan çiftlere Bahçeci’den güzel haber geldi. Bahçeci Ankara merkezinde SGK anlaşmasından faydalanacak hastaların tedavi ve ilaç giderleri ciddi oranda azalacak.

16 Temmuz'da başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilgili hükümlerine göre SGK’dan faydalanmak isteyen hastaların heyet raporuna sahip olmaları gerekiyor. SGK’dan faydalanmak isteyen hastalar devlet hastaneleri ya da üniversite hastanelerinden konu ile ilgili heyet raporunu alabilecek. Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

  • “16 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi’nde tedavi görecek hastalarımız SGK anlaşmasından faydalanabilecekler."

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