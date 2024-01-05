Bahçelievler'de park yeri baskını: İş yeri sahibine silah doğrultup darbettiler

Bahçelievler'de bir grup, yaşanan park tartışmasının ardından bir kişinin iş yerine saldırarak darbetmesi ve silah doğrultmasıyla korkunç bir olay yaşandı.

İstanbul'da Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında 31 Aralık Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre kamyonet şoförü pizza dükkanının önüne gelerek aracını park etti. İş yeri sahibi Nazım Çınar'ın şoföre ne kadar duracağını sorması üzerine şoför Çınara sert sözlerle karşılık verdi. İkili kısa süre tartıştıktan sonra kamyonet şoförü yanında 6 kişi ile iş yerine tekrar geldi. Nazım Çınar ve bir çalışanı kalabalık grup tarafından tekme tokat darbedilmeye başlandı. Pizza dükkanında ellerine ne geçirdilerse iş yeri sahibine fırlatan grubun içerisinden bir kişi yanında bulunan silahı Çınara doğrultup tehdit etmeye başladı. Saldırganlar bir süre sonra iş yerinden çıkarak dükkanın önünde bulunan motosikletleri de yere düşürüp tekmeledi. Geldikleri araçlara binen saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı.