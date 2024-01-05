|
Hayat

Bahçelievler'de park yeri baskını: İş yeri sahibine silah doğrultup darbettiler

İstanbul'un Bahçelievler semtinde park kavgası kanlı bitti. Bir grup, park tartışması yaşadığı kişinin iş yerini basıp darbederek silah doğrulttu. Saldırıda, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

12:01 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 12:05 - 5/01/2024 Cuma
DHA
İstanbul
İstanbul

Bahçelievler'de bir grup, yaşanan park tartışmasının ardından bir kişinin iş yerine saldırarak darbetmesi ve silah doğrultmasıyla korkunç bir olay yaşandı.


İstanbul'da Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında 31 Aralık Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre kamyonet şoförü pizza dükkanının önüne gelerek aracını park etti. İş yeri sahibi Nazım Çınar'ın şoföre ne kadar duracağını sorması üzerine şoför Çınara sert sözlerle karşılık verdi. İkili kısa süre tartıştıktan sonra kamyonet şoförü yanında 6 kişi ile iş yerine tekrar geldi. Nazım Çınar ve bir çalışanı kalabalık grup tarafından tekme tokat darbedilmeye başlandı. Pizza dükkanında ellerine ne geçirdilerse iş yeri sahibine fırlatan grubun içerisinden bir kişi yanında bulunan silahı Çınara doğrultup tehdit etmeye başladı. Saldırganlar bir süre sonra iş yerinden çıkarak dükkanın önünde bulunan motosikletleri de yere düşürüp tekmeledi. Geldikleri araçlara binen saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. 

Saldırıda iş yeri sahibi ve bir çalışan yaralanırken polis ekipleri silahlı saldırganları yakalayarak polis merkezine götürdü. Saldırganların çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Silahlı grubun pizza dükkanını basıp iş yeri sahibiyle bir çalışanı darbedip ortalığı dağıtmaları ve park halindeki motosikletlere zarar vermeleri görüntülendi.



#trafik
#emniyet
#adliye
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ocak ayı için bekleyiş sürüyor! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?