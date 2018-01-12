HayatBakan Ahmet Demircan acillerde kırmızı ışık projesini tanıttı
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Bakan Ahmet Demircan acillerde 'kırmızı ışık' projesini tanıttı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, acil servislerdeki yoğunluğa acil müdahale için hazırlanan "kırmızı ışık" projesini, hastanelerdeki yoğunluğun izlenebilmesi için geliştirilen ve tanıtım uygulaması kendi cep telefonuna yüklenen yazılım üzerinden anlattı.

Haber MerkeziAA
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Ülke genelinde yoğun olan acil servislerde, kamera ve çağrı sistemi kurularak işleyecek olan kırmızı ışık uygulamasıyla, yoğun olan acillerle ilgili yetkililerin cep telefonlarına uyarı gelecek ve söz konusu acil servis canlı olarak izlenebilecek.

"Kırmızı Işık" yoğunluğa göre hizmet kalitesini arttırıcı proje

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yaptığı açıklamada, acil servislerin sağlık hizmetinde en önemli alanlardan biri olduğunu ve burada hizmet kalitesinin daha da artırılabilmesi, yoğunluğun azaltılabilmesi için uygulamaya girecek olan ve basında da "kırmızı ışık" olarak yer alan projeye ilişkin bilgi verdi.

Uygulama kapsamına, acillerin merkezi yeri olan girişi ve kayıt yerinde akıllı kameralarla takip yapılacağını belirten Ahmet Demircan, buralardaki yoğunluğa göre hizmet kalitesinin artırılabilmesi amacıyla gerekli desteklerin sağlanacağını vurguladı.

Demircan, bunun mobil telefonlardan izlenebilmesi için bir yazılım hazırlandığını ancak geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Sistem, hemen ilgili yerleri uyaracak"

Şu anda test aşamasında olan yazılımın ilgili kişilerin telefonuna yüklendiğinde, yoğunluk tespit edilen acil servislerin nereler olduğuna yönelik uyarı alınabileceğini ve yoğunluğun da canlı olarak telefondan izlenebileceğini anlatan Demircan, "Şu anda biz acillerdeki yoğunluğu canlı izleyebiliyoruz. Son şekli verilmedi. Demo olarak benim telefonumda mevcut. Bu yazılımla telefonumdan şu anda hangi hastanenin acilinde yoğunluk olduğunu görebiliyorum." dedi.

Bakan Demircan, şunları kaydetti:

"Sadece görüntüyü değil, muayene, tetkik gibi hepsini de izleyebiliyoruz. Bununla yapmak istediğimiz şey şu. Şu anda bir yazılım geliştiriliyor. Yazılım, bize istediğimiz zaman burayı izlemeyi değil, orada yoğunluk olduğunda bizi uyaracak şekilde olacak. Diyelim ki bir acilde yoğunlaşma başladı. Sistem, hemen ilgili yerleri uyaracak. Kim ilgili yerler? İlgililere şifre vereceğiz. Hastanenin başhekimi, sağlık müdürü, vali, bakanlığımızın üst düzey görevlileri. Bakan, bakan yardımcısı, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürlerde de olacak. Hastanede, acilde yoğunluk başladığında bu kişileri uyarmış olacak.

Sistem ne işe yarayacak?

  • Başhekim anında müdahale edecek. Bu kapsamda, oradaki beklemeyi azaltmak için servis görevlisi oraya takviye edebilir, icapçıları çağırabilir. Gerektiğinde sağlık personeli, teknik görevli gibi takviye yapılabilir. Adeta sel gelmeden önce haber verecek."
  • Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, çalışmaların tamamlanmasının ardından uygulamanın tanıtımının yapılarak kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

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