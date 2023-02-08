Bakan Bozdağ: Depremde ihmali olanlar hesap verecek

Diyarbakır’da deprem sonrası yıkılan 7 bina ile ilgili incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, enkazdan 254 kişinin çıkarıldığını ve 133 kişinin öldüğünü açıklarken, şu ana kadar hastanelere yaralı olarak 871 kişinin başvurduğunu kaydetti. Bakan Bozdağ, hastanede yatan 129 yaralıdan 38’inin durumunun ağır olduğunu ifade ederek, “Ülkemizin yaşadığı bu büyük felakette hayatını kaybeden her bir vatandaşımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum. Diyarbakır’da 7 müstakil bina tamamı yıkıldı, bunlardan biri içerisinde insan olmayan bir bina. Ama 6 tanesi içerisinde vatandaşlarımızın olduğu bina. 184 daire olduğunu görüyoruz, 570 civarında vatandaşımızın kayıtlarda bu bölgede yaşadığı görünüyor, ancak enkazdan çıkan yaralılara baktığımızda kayıt dışı olan, misafirlik için o evlerde bulunan pek çok vatandaşımızın bulunduğunu ifade etmek isterim. Yıkılan 6 binadan şu ana kadar enkazın altından 254 vatandaşımız çıkartıldı, 133’ü vefat etti, 121’i sağ olarak çıkartıldı, tedavilerine devam ederken diğerlerine henüz ulaşılamadı. Enkaz çalışmaları devam ediyor. Hastaneye müracaat eden yaralı vatandaş sayımız 871, 742’si tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Şu anda yatan 129 yaralımız var, 38’inin durumunun ciddi olduğunu biliyoruz” dedi.