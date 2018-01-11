HayatBakan Demircandan zika virüsü açıklaması Tedbirler alınacak
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Bakan Demircan'dan 'zika virüsü' açıklaması! Zika virüsü nedir?

Bakan Demircan'dan 'zika virüsü' açıklaması: Tedbirler alınacak

Zika virüsünün Türkiye'de yeni görüldüğünü açıklayan Sağlık Bakanı Demircan, "Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak" diye konuştu.

Haber MerkeziAA
Zika virüsü çocuklarda geri dönüşü olmayan etkilere yol açıyor.
Zika virüsü çocuklarda geri dönüşü olmayan etkilere yol açıyor.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 'zika virüsü' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak" dedi.

Demircan, antibiyotik kullanımına ilişkin ise, "Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bu konuda başarılıyız" ifadelerini kullandı.

Zika virüsü nedir?

İlk olarak Uganda'da 1947'de Zika Ormanları'nda ortaya çıkan virüsün Afrika ve Asya'da da görüldüğü biliniyor. Ancak, geniş coğrafyalara yayılması, Batı yarı kürede Mayıs ayında yayılarak, Brezilya'da virüsün "patlamasıyla" gerçekleşti. Brezilya'da salgın şeklinde ilk kez 2015 yılının mayıs ayında görülen Zika virüsünü taşıyan sivrisinek türü Aedes'in Kanada ve Şili hariç, Amerika kıtasındaki tüm ülkelerde görüldüğü kaydedildi. Zika virüsü sivrisineklerden insana bulaşıyor ve sıtmada olduğu gibi hasta insandan alınan kan sivrisinekler aracılığıyla başka insanlara yayılıyor. Zika virüsü, özellikle gebe kadınlara bulaşırsa sakat doğumlara neden oluyor. Bebeklerde beyin deformasyonu yapan virüs nedeniyle sadece Brezilya'da mikrosefali hastalığı ile yani kafaları anormal küçüklükte doğan bebek sayısı 4 bini aşmış durumda. Mikrosefali ile doğan bebeklerin kafaları normalden 31.5-32 santimetre daha küçük oluyor.Mikrosefali ilerde düzelebilecek bir hastalık değil, doğumsal bir problem.Bebek ölümlerine de sebep olan virüsün, salgın kaynaklı ölüm oranlarını arttırmasından endişe ediliyor. CNN'e göre, Brezilya'da şu ana kadar 51 bebek virüs nedeniyle öldü.

Zika virüsü nedir?
HAYAT
Zika virüsü nedir?

Zika virüsünün belirtileri nelerdir?

Virüsün sivrisinek ısırması yoluyla insanlara bulaştığını söyleyen uzmanlar, enfekte olmuş sivrisinek ısırmasından 2 ile 7 gün sonra hastalık semptomlarının başladığını, virüsün ateş, döküntü, baş ağrısı, kusma, eklem ağrısı ve kırmızı gözler gibi belirtiler gösterdiğini ifade etti.Sağlık Bakanlığı'nın Zika virüsünün belirtileri ile ilgili yaptığı açıklamada da aynı belirtiler yer alıyor. Bakanlığın açıklamasına göre Zika virüsü; ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler ile kendini gösteriyor.

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