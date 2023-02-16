Bakan Koca afet bölgesinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı sürdürülen çalışmaları paylaştı

Afet bölgesinde enfeksiyonla mücadele: Mikrobik sorunlar görülebilir
Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Afetzedelerin mevcut yaşam koşullarının enfeksiyonlara zemin oluşturabileceğini belirten İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Faruk Aydın, toplu ve çok yakın temas,beslenme bozukluğu, yetersiz hijyen koşulları ve çeşitli araç ve gereçlerin toplu kullanılması sebebiyle birtakım mikrobik sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi.