Hayat Bakan Koca Hıfzıssıhha yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek
GENEL SAĞLIK

Bakan Koca: Hıfzıssıhha yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek

Yerli Kovid-19 aşısı Turcovac’ın Acil Kullanım Onayı alması sonrasında üretim tesislerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında konuştu. Bakan Koca, “Hıfzıssıhha kaldığı yerden, yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca: Hıfzıssıhha yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek
Fahrettin Koca

Yerli Kovid-19 aşısı Turcovac'ın Acil Kullanım Onayı (AKO) alması sonrasında üretim tesisinde düzenlenen törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı üretimi ve geliştirilmesi için kurulacak olan Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında bilgiler verdi.

Bakan Koca konu hakkında yaptığı değerlendirmede,

“Bundan sonraki süreçte özellikle başta bölgemiz olmak üzere insanlığın kullanımına sunmak üzere güçlü dünyanın en büyük, bütün ileri teknolojilerin olduğu, sadece inaktif aşı değil, mRNA aşısı, nazal aşı, protein aşısı, adenovirüs aşısı da dahil olmak üzere bütün aşı teknolojilerinin yer aldığı, hem ar-ge'si ile hem de üretimi ile şimdilik 50 bin metrekare kapalı alana sahip bir merkeze geçiyoruz.

  • Yani Hıfzıssıhha kaldığı yerden yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretmiş olacak. Bu özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm milletimizin başarısı. Büyük bir emek var. Bu aşının 13 basamaktan ve özellikle 400 laboratuvar aşamasından geçerek üretiliyor. Bir basamağında bir tetkikte şüphe olduğunda yeniden başa alınarak bir emek veriliyor. Önemli bir sonucu Cumhurbaşkanımız ile birlikte yaşamış olduk. Bu gurur hepimizin gururu” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın hastanede yatan gençle samimi diyaloğu: İstediğini söyleyebilirsin
OYNAT 00:25
Bakan Koca'nın hastanede yatan gençle samimi diyaloğu: İstediğini söyleyebilirsin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti.

Hastanede tedavisi devam eden bir genç ile Bakan Koca arasında samimi bir diyalog geçti.

Bakan Koca'nın 'Rahat ol, istediğin gibi konuş' dediği genç, Koca'dan tablet bilgisayar istedi.

Google dolar kurunu gizlemeye başladı

Google dolar kurunu gizlemeye başladı
Bir kent kayboldu

Bir kent kayboldu

Ekipler yollar açmak için seferber oldu.
Üretim yarı yarıya düştü

Üretim yarı yarıya düştü

​Çip krizi en çok Almanya'yı etkiledi.

​Darbe imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiral hakim karşısına çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi.

​Kur korumalı mevduat uygulamasının ardından düşüş sürüyor.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.