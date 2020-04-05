Hayat Bakan Koca, il sağlık müdürleriyle görüştü
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Bakan Koca, il sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dün akşam saat 22.30’da başlayan ve 3 saat süren toplantıda, koronavirüs salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.

'İzole etmezsek hastalığı kontrol altına alamayız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz" diyen Bakan Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı.

Bakan Koca, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim."

Bakan Koca, daha sonra il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.

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