Hayat Bakan Koca Kamuya dönme talebinde bulunan altı bin hekimin ataması gerçekleşti
GENEL SAĞLIK

Bakan Koca: Kamuya dönme talebinde bulunan altı bin hekimin ataması gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Beyaz Reform' ile birlikte 7 bin hekimin kamuya dönme talebinde bulunduğunu, bunların 6 bine yakınının atamasının yapıldığını belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Koca: Kamuya dönme talebinde bulunan altı bin hekimin ataması gerçekleşti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için hayata geçirilen 'Beyaz Reform' projesinin önemli sonuçları olduğunu belirterek, "7 binin üzerinde kamuya dönme talebi oldu. Bunların 6 bine yakınının ataması yapıldı. Bugüne kadar 'Artık asistanlık yapılamaz. Hekimlik yapılamaz. Branşlaşma olmaz. Riskli branşlar tercih edilmez' deniyordu. Bunu hekimler de söylüyordu. 'Yarın müdahalemizi yapacak beyin cerrahı, göğüs cerrahı bulunamayacak' diyorlardı. Şimdi artık bunlar söylenmeyecek. 'Beyaz Reform' sonrası hasta şikayetlerinin iletildiği Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne başvurular ve 'Beyaz Kod' (sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetle ilgili uyarı veren sistemin adı) sayısı yarı yarıya düştü. Bu da özellikle sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunun ciddi şekilde arttığını gösteren en önemli sonuç" açıklamasında bulundu.

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