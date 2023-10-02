Bakan Koca: Toplu aşı ya da kapanma asla uygulanmayacak

Covid-19 döneminde ne gerekiyorsa her şeyin milletçe uyum içinde yapıldığına dikkati çeken Koca, “Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propaganda, eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabasıdır. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz.

Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak.

Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır.

85 milyon müsterih olsun”