Bakan Koca: Toplu aşı ya da kapanma asla uygulanmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutoğlu’nun Covid-19 nedeniyle vefatına ilişkin, açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda “Ne acıdır ki arkadaşımız Dr. Ersin’in vefatı, bilhassa hekimleri üzecek şekilde anılmaya, adeta bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır” dedi.
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Paylaşımında “Genç yaşta kaybettiğimiz hekim arkadaşımız bu yönden de talihsiz. Adı etik dışı emel sahiplerinin dilinde” ifadelerine yer veren Koca, sözlerine şöyle devam etti:
“Dr. Ersin, bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan üç ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Covid-19 olmadığı anlaşılmıştı. Buna rağmen bilimsel mantıkla sağlaması yapılmış bir içerik sunuyormuş gibi görünerek, bilimsel karşılığı olmayan bir takım yorumlarda bulunanlar talihsiz bir davranış örneği sergilediler. Bugün konuşulanların ömrü kısa olacak, bilimin sözünün ömrü uzundur. Hekimliğin rengi beyazdır. Bir hekime kara propaganda yakışmaz. Arkadaşımız Dr. Ersin Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin, nur içinde yatsın.”