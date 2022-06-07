Hayat Bakan Koca Türkiyede ilk diyerek duyurdu Hastanın kalbine karaciğerde açılan tünel ile ulaşıldı
GENEL SAĞLIK

Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek duyurdu: Hastanın kalbine karaciğerde açılan tünel ile ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastanın karaciğerde açılan tünelle kalbe ulaşılarak tedavi edildiğini bildirdi. Bakan Koca, bu yöntemin Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı kişilerce uygulandığının altını çizdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Koca Türkiyede ilk diyerek duyurdu: Hastanın kalbine karaciğerde açılan tünel ile ulaşıldı
Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek duyurdu: Hastanın kalbine karaciğerde açılan tünel ile ulaşıldı​.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk. Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatta, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi." açıklamasıyla birlikte video paylaştı.

Videoda Bursa Şehir Hastanesinde görevli hekimler tarafından hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. 35 yaşındaki hastanın hastaneye nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu belirtilen videoda hekimler şunları kaydetti:

"Klinikte yapılan tetkiklerde hastanın kalbinde delik olduğunu tespit ettik. Delik, iki kalp kulakçığı arasında var olan bir delik. Bunun klasik olarak tedavisi dünyanın her yerinde, bizim kliniğimizde de kasık damarından girilerek şemsiye yöntemiyle bu deliğin kapatılması şeklinde uygulanıyor. Bu şekliyle kapattık.

Radyolojik olarak tetkik ettiğimizde, vücudun ana toplar damarında anormallik olduğunu tespit ettik. Kalbindeki deliği kardiyoloji ekibi klasik yöntemle bu yüzden kapatamadı. Kendi aramızda tartıştığımızda da karaciğeri delerek yapabileceğimizi belirttik. Karaciğerden kalbe geçici bir tünel oluşturduk. Bu tünel vasıtasıyla kalpteki delik, kardiyoloji ekibiyle kapatıldı. Daha sonra o tüneli de kanama olmaması açısından elimizdeki özel malzemelerle kapattık ve işlemi komplikasyonsuz, sorunsuz bir şekilde tamamladık."

Bakan Koca paylaştı: Türkiye'de ilk kez kalp hastasına uygulandı
OYNAT 01:28
Bakan Koca paylaştı: Türkiye'de ilk kez kalp hastasına uygulandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk kez bir kalp hastasına Transhepatik ASD adı verilen tedavi yönteminin uygulandığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk! Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatta, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi.' ifadelerini kullandı.

Algıları yalanlanınca Bakan Soylu'ya sataşan Ümit Özdağ'a Bakan Koca'dan ders: Nezaketsizlik düzeltme olarak kabul edilemez
GÜNDEM
Algıları yalanlanınca Bakan Soylu'ya sataşan Ümit Özdağ'a Bakan Koca'dan ders: Nezaketsizlik düzeltme olarak kabul edilemez
SOLOTÜRKten heyecanlandıran prova

SOLOTÜRK'ten heyecanlandıran prova

Tekirdağ semalarında dakikalarca süzüldüler.
Litvanyada farkı açıyoruz

Litvanya'da farkı açıyoruz

Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı Cumhuriyetin silahlanma iddialarını rakamlarla yalanladı

Dikkatleri<br>üzerine çekti

Dikkatleri
üzerine çekti

​İlk defa 11 başladı, attığı gollerle hayran bıraktı.

İngiltere'de oynayabilir

İngiltere'de oynayabilir

​Yeni adresi ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

G.Saraylı yıldızın <br>alınmasını istiyorlar

G.Saraylı yıldızın
alınmasını istiyorlar

​Avrupa devinin taraftarları transfer için anket açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.